Профессор Соловей: Я ассоциированный член политико-мистической организации. Путин не боится никого, кроме нее

Президент России Владимир Путин столкнулся с влиянием оккультных орденов, поэтому опасается их "по-настоящему", заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский историк, политический аналитик Валерий Соловей.

Соловей: Путин не боится никого, кроме той организации, которую я упоминал. Он опасается ее по-настоящему Фото: Иван Шаблов / Facebook

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский историк, политический аналитик Валерий Соловей заявил, что является ассоциированным членом одной из международных неправительственных организаций, влияние которых "превосходит силы и влияние личностей любых организаций Российской Федерации".

"Они сильнее ФСБ, они сильнее Службы внешней разведки, они сильнее Главного управления Генштаба. Это международные неправительственные организации, давайте назовем их так. Этих организаций в мире существует несколько. Я ассоциированный член восточноевропейского филиала одной из этих организаций. Не полный, полным никогда не стану, у меня нет для этого талантов. Это позволяет иметь интеграцию в довольно широкие круги истеблишмента, причем не только в России, но и в европейской и североамериканской части ойкумены", – сказал Соловей.

Он отметил, что российское руководство знает о существовании такой организации, "оно обращалось к ее услугам в свое время и получило услуги от нее".

"У этой организации нет названия. Вот есть великие оккультные ордены, их 13. С магистрами двух из этих орденов я тоже знаком. Но это не оккультная организация, но она политико-мистического свойства. Ее возможности превосходят любое человеческое воображение", – добавил Соловей.

Президент России Владимир Путин столкнулся с влиянием оккультных орденов, утверждает профессор.

"Он не боится никого, кроме той организации, которую я упоминал. Он опасается ее по-настоящему. Он по-настоящему опасается 13 оккультных орденов, потому что он столкнулся с их влиянием. Он считает, что сможет их перехитрить. Я думаю, что это заблуждение. Он боится выглядеть слабаком. Ни в коем случае не хочет продемонстрировать слабость", – резюмировал Соловей.

"Медведчук привез шамана из Амазонии, который провел обряд для Путина и говорил, что Медведчук будет президентом". Полный текст интервью профессора Соловья Гордону

В 2019 году MK.RU писал, что увлечение российских чиновников оккультизмом приняло "во всех смыслах фантастический размах". Представители власти в РФ "периодически совершают оккультные обряды с целью обретения силы и власти, регулярно обращаются к шаманам при принятии важнейших общенациональных решений, напрямую общаются с "космосом" и делают еще более фантасмагорические вещи", заявлял Соловей.

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