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Фукс: У нас были сложные встречи с Аваковым. Я просил оставить Кернеса в покое

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков "однажды" потерял интерес к уголовным производствам, в которых фигурировал умерший мэр Харькова Геннадий Кернес, сказал бизнесмен Павел Фукс.

Фукс: Арсен Борисович прекратил проявлять интерес к этим делам, после того, как увидел Кернеса воочию
Фукс: Арсен Борисович прекратил проявлять интерес к этим делам, после того, как увидел Кернеса воочию
Фото: pavelfuks / Telegram

У министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса были плохие отношения, сказал близкий друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс в интервью "Стране", которое опубликовали 23 декабря. 

"У нас были сложные встречи с Аваковым. Я просил оставить Гену в покое. Он и так пережил большую трагедию. И однажды он потерял к его уголовным делам интерес. [...] Он мне сказал, что несколько лет назад увидел Кернеса и понял, что худшее наказание из возможных он уже получил", – заявил Фукс. 

Он согласился с журналисткой, что Кернес умер с незакрытыми уголовными производствами против него. 

"Но Арсен Борисович прекратил проявлять интерес к этим делам, после того, как увидел его воочию", – добавил Фукс. 

Кернес обвинял Авакова в покушении на себя в 2014 году. Фукс после смерти политика назвал его заявления "медийной защитой". "Где покушение, а где Аваков? Это другой масштаб. Я просто за 33 года научился понимать [Кернеса]. Он считал, что это русские его заказали", – сказал Фукс. 

Кернес был в политике с 1998 года, когда его впервые избрали депутатом Харьковского горсовета. В 2006 году он руководил избирательной кампанией кандидата на пост харьковского городского головы Михаила Добкина, одержавшего победу на выборах.

В марте 2010-го его назначили председателем Харьковской областной государственной администрации, а с октября того же года он занял пост мэра города. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур. 23 декабря состоялась церемония прощания с бывшим градоначальником. Проститься с ним пришли около 110 тыс. человек

По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, Украина, Харьков, Геннадий Кернес, Арсен Аваков, Павел Фукс, уголовное производство
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