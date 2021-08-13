В Харькове экс-нардепу продали отель "Националь", который был резиденцией Кернеса

Отель на проспекте Науки, 21 купило ООО "Бизнес Центр Економисса", которое входит в корпорацию "Авантаж" Денисенко.

"Именно отель "Националь" был резиденцией экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса. Он жил в этом отеле. Владели отелем формально структуры, которые записаны на его бывшую жену Оксану Гайсинскую. По данным СМИ, отель, который перестал функционировать сразу после смерти Кернеса в декабре 2020 года, сейчас готовят к сносу", – отметили в посте.

В Харьковском антикоррупционном центре уточнили, что "Авантаж" является одним из главных застройщиков города, который специализируется на элитных жилых комплексах.

6 августа местное издание Kharkiv Today написало, что гостиницу готовят к сносу.

"С февраля в "Националь" нельзя заселиться. В конце 2020 года арендаторов помещений попросили найти для себя новые места. Ходили слухи о демонтаже гостиницы", – отметили в материале.