На мэрии Харькова установили мемориальную доску Кернесу

На памятной доске изображены знаковые места Харькова, к которым Кернес имел отношение Фото: city.kharkov.ua

На памятном знаке, кроме городского головы, изображены знаковые места Харькова, к которым Кернес имел отношение: парк имени Горького, памятник Независимости, станция метро "Победа".

В мэрии заявили, что автор мемориальной доски, скульптор Александр Ридный подарил ее городу. В создании памятного знака принимали участие родные Кернеса.

На открытии знака присутствовали жена Кернеса Оксана Гайсинская и его сыновья.

Фото: city.kharkov.ua

Гайсинская в Instagram Stories написала, что День освобождения Харькова, который отмечается 23 августа, был любимым праздником Кернеса.

"Гена оставил яркий след в истории города и судьбе многих харьковчан. Спасибо вам за память", – отметила Гайсинская.