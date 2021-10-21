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ПОЛИТИКА

Разумков заявил, что его первая "жесткая дискуссия" с Зеленским случилась еще до начала работы Рады

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Разумков об идее президента принять за день 73 закона: Это был бы через некоторое время "срок"
Разумков об идее президента принять за день 73 закона: Это был бы через некоторое время "срок"
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что его первая "жесткая дискуссия" с президентом Владимиром Зеленским произошла еще до начала работы Верховной Рады текущего созыва. Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

На вопрос журналиста о том, как долго длился конфликт между ним и президентом, Разумков отметил, что "не должно быть конфликтов между президентом и председателем Верховной Рады, может быть... жесткая дискуссия".

"Это была первая фракция. Она была в "Парковом". Это было накануне того, как начала работу Верховная Рада IX созыва, где-то 28–27 августа [2019 года], когда президент и на тот момент глава Офиса президента Андрей Богдан предлагали в первый день принять 73 или 74 закона, чтобы это соответствовало количеству процентов, которые президент набрал во время избирательной кампании", – рассказал Разумков.

По его словам, тогда против этой идеи был он и нынешний спикер Рады Руслан Стефанчук.

"Мы говорили о том, что этого делать нельзя. Потому что это нарушение закона, это нарушение всех норм. Это приведет к тому, что те законы потом будут признаны неконституционными. И в принципе, это был бы через некоторое время "срок". Давайте откровенно называть вещи своими именами", – отметил бывший председатель парламента.

По словам Разумкова, планировалось, что один из законопроектов будет об императивном мандате.

"Если был бы на тот момент этот закон принят, я думаю, что со многими депутатами сегодня бы уже не говорили. И когда во время подготовки к моей отставке некоторых из них вызвали в офис, то их бы не убеждали, а их бы просто... Сказали бы, что все, вы больше не депутаты", – подчеркнул он.

По его словам, ту ситуацию можно назвать "первой пылкой дискуссией", которая была между ним и президентом.

"Надо отдать должное, на тот момент у нас еще была демократия во фракции, вопрос был поставлен на голосование и 60% не поддержали предложение президента. Он сказал тогда: ну и хорошо, идем тогда таким путем. И мы пошли. Мы же немало успели принять. И хорошего, и разного", – добавил Разумков.

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия, в частности, относительно закона об олигархах. В Офисе президента Украины их назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым называли "сложной производственной ситуацией".

Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция "Слуга народа".

8 октября Рада проголосовала за назначение новым председателем парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность первого вице-спикера.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года. В этот же день было назначено новое правительство. Как сообщили в гражданской сети "Опора", только за первый месяц работы Рады 465 законодательных инициатив получили 226 и больше голосов, было зарегистрировано 523 законопроекта. Представители оппозиции критиковали парламент за скорость принятия решений. В частности, нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар заявляла, что в таком режиме нет возможности вносить правки в законопроекты.

Разумков говорил, что за 50 дней работы Рада приняла в целом более 50 законов. "Думаю, что с такой скоростью вряд ли сможет поспорить какая-либо из предыдущих Рад", – заявил он в октябре 2019 года.

Правительство призывало депутатов отойти от "турборежима" и работать более системно, "чтобы быть предсказуемыми для общества и бизнеса". В Верховной Раде обещали прислушаться к совету.

Разумков объяснял, что "турборежим" нужен был для того, чтобы "обеспечить законодательную базу для внедрения реформ", в дальнейшем, говорил он, парламент будет работать медленнее.

В то же время в феврале 2020 года в Комитете избирателей сообщили, что за полгода новая Рада приняла меньше законов, чем предыдущая.

Теги: Верховная Рада, политика, Владимир Зеленский, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Андрей Богдан
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