Разумков заявил, что его первая "жесткая дискуссия" с Зеленским случилась еще до начала работы Рады

Разумков об идее президента принять за день 73 закона: Это был бы через некоторое время "срок" Фото: Дмитро Разумков / Facebook

На вопрос журналиста о том, как долго длился конфликт между ним и президентом, Разумков отметил, что "не должно быть конфликтов между президентом и председателем Верховной Рады, может быть... жесткая дискуссия".

"Это была первая фракция. Она была в "Парковом". Это было накануне того, как начала работу Верховная Рада IX созыва, где-то 28–27 августа [2019 года], когда президент и на тот момент глава Офиса президента Андрей Богдан предлагали в первый день принять 73 или 74 закона, чтобы это соответствовало количеству процентов, которые президент набрал во время избирательной кампании", – рассказал Разумков.

По его словам, тогда против этой идеи был он и нынешний спикер Рады Руслан Стефанчук.

"Мы говорили о том, что этого делать нельзя. Потому что это нарушение закона, это нарушение всех норм. Это приведет к тому, что те законы потом будут признаны неконституционными. И в принципе, это был бы через некоторое время "срок". Давайте откровенно называть вещи своими именами", – отметил бывший председатель парламента.

По словам Разумкова, планировалось, что один из законопроектов будет об императивном мандате.

"Если был бы на тот момент этот закон принят, я думаю, что со многими депутатами сегодня бы уже не говорили. И когда во время подготовки к моей отставке некоторых из них вызвали в офис, то их бы не убеждали, а их бы просто... Сказали бы, что все, вы больше не депутаты", – подчеркнул он.

По его словам, ту ситуацию можно назвать "первой пылкой дискуссией", которая была между ним и президентом.

"Надо отдать должное, на тот момент у нас еще была демократия во фракции, вопрос был поставлен на голосование и 60% не поддержали предложение президента. Он сказал тогда: ну и хорошо, идем тогда таким путем. И мы пошли. Мы же немало успели принять. И хорошего, и разного", – добавил Разумков.

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия, в частности, относительно закона об олигархах. В Офисе президента Украины их назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым называли "сложной производственной ситуацией".