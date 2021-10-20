Почти 40% украинцев негативно относятся к отставке Разумкова с должности спикера Верховной Рады – опрос

44,1% опрошенных сказали, что им все равно.

8% респондентов поддерживают отставку Разумкова.

Еще 8,8% граждан затруднились с ответом.

При этом социологи отмечают, что большинство украинцев (57,2%) думают, что отставка спикера Верховной Рады ничего не изменит.

24,3% опрошенных считают, что теперь парламент станет "послушным инструментом Офиса президента".

6,6% респондентов уверены, что это позволит ускорить реформы в Украине.

Опрос проводился 15–18 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма. Всего опрошено 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.