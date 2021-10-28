Железняк отрицает, что готовит политический проект с Разумковым

Железняк: Ходят слухи, что мы с Разумковым создаем отдельную политическую силу, и именно для этого выкладываем фото на велосипедах Фото: Ярослав Железняк / Facebook

"Что касается меня. Мы с Разумковым правда дружим, но ни разу не обсуждали политическое будущее. Это та тема, которую я не поднимаю, потому что это некорректно с моей стороны ни по отношению к "Голосу", ни по отношению к самому Разумкову. Пусть он на вопросы своего политического будущего отвечает сам. Информацию о каком-либо нашем с ним общем проекте на данный момент я точно не подтверждаю", – сказал Железняк.

Он подчеркнул, что его командой остается команда партии "Голос", а политическим лидером – глава партии Кира Рудик.

При этом Железняк отметил, что у Разумкова "достаточно большая поддержка внутри парламента", учитывая, что даже во фракции "Слуга народа" были люди, которые не голосовали за его отставку, "хотя на них давили всеми способами".

10 октября Железняк заявил в эфире телеканала "Украина 24", что в будущем не исключает политического сотрудничества с Разумковым.

"Ходят слухи, что мы с Дмитрием создаем отдельную политическую силу, и именно для этого выкладываем фото на велосипедах. Я это слышал, у нас Дмитрием действительно замечательные дружеские отношения независимо от должностей. Будем создавать какую-то кооперацию в будущем? Не исключаю этого, откровенно говоря", – сказал Железняк.

5 октября, еще до голосования за отзыв Разумкова с поста спикера, Железняк говорил, что не намерен предлагать Разумкову стать членом фракции после отставки, сообщало "Интерфакс-Украина". "Нет, у нас с господином Разумковым добрые и дружественные отношения, но политическое будущее у нас разное", – сказал он журналистам.

Сам Разумков в сентябре заявлял, что в парламенте есть народные депутаты, которых он считает своей командой.