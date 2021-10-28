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ПОЛИТИКА

Железняк отрицает, что готовит политический проект с Разумковым

Железняк: Ходят слухи, что мы с Разумковым создаем отдельную политическую силу, и именно для этого выкладываем фото на велосипедах
Железняк: Ходят слухи, что мы с Разумковым создаем отдельную политическую силу, и именно для этого выкладываем фото на велосипедах
Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Председатель парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что никогда не обсуждал политическое будущее с экс-спикером Рады Дмитрием Разумковым. Об этом он сказал в опубликованном 27 октября интервью "Українським Новинам".

"Что касается меня. Мы с Разумковым правда дружим, но ни разу не обсуждали политическое будущее. Это та тема, которую я не поднимаю, потому что это некорректно с моей стороны ни по отношению к "Голосу", ни по отношению к самому Разумкову. Пусть он на вопросы своего политического будущего отвечает сам. Информацию о каком-либо нашем с ним общем проекте на данный момент я точно не подтверждаю", – сказал Железняк. 

Он подчеркнул, что его командой остается команда партии "Голос", а политическим лидером – глава партии Кира Рудик.

При этом Железняк отметил, что у Разумкова "достаточно большая поддержка внутри парламента", учитывая, что даже во фракции "Слуга народа" были люди, которые не голосовали за его отставку, "хотя на них давили всеми способами".

10 октября Железняк заявил в эфире телеканала "Украина 24", что в будущем не исключает политического сотрудничества с Разумковым.

"Ходят слухи, что мы с Дмитрием создаем отдельную политическую силу, и именно для этого выкладываем фото на велосипедах. Я это слышал, у нас Дмитрием действительно замечательные дружеские отношения независимо от должностей. Будем создавать какую-то кооперацию в будущем? Не исключаю этого, откровенно говоря", – сказал Железняк.

5 октября, еще до голосования за отзыв Разумкова с поста спикера, Железняк говорил, что не намерен предлагать Разумкову стать членом фракции после отставки, сообщало "Интерфакс-Украина". "Нет, у нас с господином Разумковым добрые и дружественные отношения, но политическое будущее у нас разное", – сказал он журналистам.

Сам Разумков в сентябре заявлял, что в парламенте есть народные депутаты, которых он считает своей командой

Контекст:

Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, 215 из них предоставила фракция "Слуга народа".

8 октября Рада проголосовала за назначение новым председателем парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность первого вице-спикера. 

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым именовали "сложной производственной ситуацией".

Теги: народные депутаты, политика, парламент, Слуга народа, Дмитрий Разумков, партия Голос, Ярослав Железняк
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