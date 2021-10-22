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Стефанчук объявил о прекращении полномочий Железняка как главы фракции "Голос", нардеп заявил о провокации со стороны коллег

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Железняк (слева на фото) говорит, что остается председателем фракции "Голос"
Железняк (слева на фото) говорит, что остается председателем фракции "Голос"
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании парламента 22 октября объявил о прекращении полномочий нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка как главы этой фракции.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня поступило письмо с подписями 11 из 20 народных депутатов – членов депутатской фракции политической партии "Голос", в котором они просят объявить – цитирую дословно – о нарушении требований ч. 4 ст. 6 закона "О комитетах Верховной Рады Украины" народным депутатам Железняком Ярославом Ивановичем в части незаконного занятия должностей первого заместителя и главы депутатской фракции, что было зафиксировано письмом комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады от 24 сентября 2021 года. Следующее: прекращение полномочий главы депутатской фракции "Голос" в Верховной Раде девятого созыва Железняка Я. И. в связи с нарушением требований законодательства, а также решением большинства от конституционного состава фракции "Голос" от 12 июля об увольнении Железняка с занимаемой должности", – сказал Стефанчук. 

Он сообщил, что часть фракции просит до избрания нового главы фракции временно возложить эти обязанности на нардепа от "Голоса" Александру Устинову. Глава парламента также сказал, что в приложениях к письму есть соответствующие документы. 

Железняк после того, как Стефанчук озвучил письмо, что для принятия такого решения нужно 14 голосов, а не 11, предположил, что документы, на которых основано заявление, озвученное Стефанчуком, или подделаны, или ничтожны. 

"Потому что ни глава фракции "Голос", ни заместитель главы фракции, ни политсовет не принимали ни одного решения по этому вопросу", – сказал Железняк.  

Устинова в Facebook утверждает, что Железняка уволили с должности главы фракции, так как Стефанчук зачитал письмо. 

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/5324595727566859

Железняк отрицает это. 

"Все, что произошло сегодня, никаких юридических последствий не имеет. О чем также сразу было сообщено и направлено соответствующее официальное письмо. Просто очередное заявление тех, кто после позорных голосований в угоду Офису президента уже окончательно потерял и достоинство, и репутацию. Я остаюсь председателем фракции, Роман Костенко –  заместителем. Провокация не прошла", – написал он в Facebook. 

https://www.facebook.com/zheleznyak.y/posts/2986081961651285

На сайте Рады сейчас указано, что Железняк занимает пост главы парламентской фракции "Голос". 

Контекст:

Партию "Голос" презентовали в мае 2019 года. Политсилу возглавляет Кира Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту музыканта Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию "Голос" в Верховной Раде с января 2021 года возглавляет Железняк.

В "Голосе" с весны этого года продолжается кризис. 29 марта ряд нардепов от "Голоса" опубликовали совместное заявление, обвинив руководство партии в подыгрывании власти. Они потребовали провести съезд партии, утвердить новый устав и переизбрать ее руководство.

В июне черновицкая облорганизация "Голоса" обвинила Рудик в узурпации власти, херсонская ячейка – в полном составе, винницкая – частично вышли из партии. Черкасская, ивано-франковская и львовская областные ячейки "Голоса" 16 июня потребовали от Рудик добровольно сложить полномочия и провести съезд для избрания нового главы партии.

16 июня половина членов депутатской фракции "Голос" объявила о создании парламентского объединения "Справедливость" (Устинова входит в это объединение) и недоверии Железняку. В объединение вошли 10 человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, конфликт, Александра Устинова, партия Голос, Руслан Стефанчук, Ярослав Железняк
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