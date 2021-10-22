Стефанчук объявил о прекращении полномочий Железняка как главы фракции "Голос", нардеп заявил о провокации со стороны коллег

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня поступило письмо с подписями 11 из 20 народных депутатов – членов депутатской фракции политической партии "Голос", в котором они просят объявить – цитирую дословно – о нарушении требований ч. 4 ст. 6 закона "О комитетах Верховной Рады Украины" народным депутатам Железняком Ярославом Ивановичем в части незаконного занятия должностей первого заместителя и главы депутатской фракции, что было зафиксировано письмом комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады от 24 сентября 2021 года. Следующее: прекращение полномочий главы депутатской фракции "Голос" в Верховной Раде девятого созыва Железняка Я. И. в связи с нарушением требований законодательства, а также решением большинства от конституционного состава фракции "Голос" от 12 июля об увольнении Железняка с занимаемой должности", – сказал Стефанчук.

Он сообщил, что часть фракции просит до избрания нового главы фракции временно возложить эти обязанности на нардепа от "Голоса" Александру Устинову. Глава парламента также сказал, что в приложениях к письму есть соответствующие документы.

Железняк после того, как Стефанчук озвучил письмо, что для принятия такого решения нужно 14 голосов, а не 11, предположил, что документы, на которых основано заявление, озвученное Стефанчуком, или подделаны, или ничтожны.

"Потому что ни глава фракции "Голос", ни заместитель главы фракции, ни политсовет не принимали ни одного решения по этому вопросу", – сказал Железняк.

Устинова в Facebook утверждает, что Железняка уволили с должности главы фракции, так как Стефанчук зачитал письмо.

Железняк отрицает это.

"Все, что произошло сегодня, никаких юридических последствий не имеет. О чем также сразу было сообщено и направлено соответствующее официальное письмо. Просто очередное заявление тех, кто после позорных голосований в угоду Офису президента уже окончательно потерял и достоинство, и репутацию. Я остаюсь председателем фракции, Роман Костенко – заместителем. Провокация не прошла", – написал он в Facebook.

На сайте Рады сейчас указано, что Железняк занимает пост главы парламентской фракции "Голос".