"Так выглядит "нападающий" на депутатов". Нардеп Устинова показала рассекший ей голову засов весом 1,5 кг

На Устинову упал засов от двери на входе в Раду Фото: Oleksandra Ustinova / Facebook

"Вот так выглядит "нападающий" на депутатов. Дверной засов в Верховной Раде оторвался и упал мне на голову. Рассек так, что было много крови, поднялось давление, поэтому пришлось оказывать помощь", – написала нардеп.

Устинова показала фото засова и отметила, что он весит приблизительно 1,5 кг. Теперь ей предстоят МРТ и капельница.

"Честно говоря, очень повезло, потому что если бы этот засов на фото упал не плоской поверхностью, а острой, все было бы гораздо хуже", – добавила она.

Нардеп поблагодарила за оперативную помощь коллег по фракции Ольгу Стефанишину и Владимира Цабаля, а также главу комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардепа от "Слуги народа" Михаила Радуцкого.