"Не могла вставать с кровати и двигать головой". Michelle Andradе из-за травмы шеи отменила выступление

По словам украинской певицы боливийского происхождения Michelle Andrade, она травмировала шею перед началом репетиции.

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade отменила выступление после того, как травмировала шею. Об этом она сообщила 21 декабря в Instagram.

"Вчера мы отменили очень крутое выступление. Я повредила себе шею до такой степени, что самостоятельно не могла вставать с кровати и двигать головой в любую сторону", – написала артистка.

По словам певицы, травма произошла из-за того, что перед репетицией она решила пренебречь разминкой.

"Даже если у вас уже мало времени в спортзале или опоздали на тренировку – всегда разогревайте тело!" – посоветовала она фолловерам.

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Michelle Andrade родилась 10 ноября 1996 года в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года певица является артисткой продюсерского центра Mozgi.