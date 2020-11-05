Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade стала героиней ноябрьского номера издания для мужчин XXL Ukraine, украсив обложку мужского глянца.
На заглавном снимке певица позирует в черных стрингах и топе возле края бассейна.
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Michelle Anrade стала героинеи * ноябрьскои * digital-обложки XXL Зажигательная украино-боливии * ская певица Michelle Andrade украсила digital-обложку XXL. После выхода нового испано-англии * ского хита Tonight Мишель встретилась с изданием, чтобы рассказать, как провела лето (что увидела и что не успела), рассказала, на кого подписана в TikTok и поделилась секретами хорошеи * формы и любимыми мужскими качествами — всем поклонникам на заметку. Кроме этого, артистка откровенно рассказала о личнои * истории * школьного буллинга, и о том, как это повлияло на ее сегодняшнюю музыкальную карьеру и творчество.
В интервью изданию Michelle Andrade рассказала, что во время карантина начала заниматься йогой, и сейчас довольна своим телом.
Отвечая на вопрос о том, какие мужчины ей нравятся, артистка отметила, что прежде всего ценит в партнерах уверенность.
Мишель Андраде родилась 10 ноября 1996 года в Кочабамбе (Боливия). В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года певица является артисткой продюсерского центра Mozgi.