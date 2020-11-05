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05 ноября, 2020
 
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Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца

Украинская певица Michelle Andrade появилась на обложке ноябрьского номера XXL Ukraine.

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Michelle Andrade ценит в мужчинах уверенность
Michelle Andrade ценит в мужчинах уверенность
Фото: Michelle Andrade / Facebook

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade стала героиней ноябрьского номера издания для мужчин XXL Ukraine, украсив обложку мужского глянца. 

На заглавном снимке певица позирует в черных стрингах и топе возле края бассейна.

В интервью изданию Michelle Andrade рассказала, что во время карантина начала заниматься йогой, и сейчас довольна своим телом.

Отвечая на вопрос о том, какие мужчины ей нравятся, артистка отметила, что прежде всего ценит в партнерах уверенность.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3725857850759307&id=165269770151484

Мишель Андраде родилась 10 ноября 1996 года в Кочабамбе (Боливия). В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года певица является артисткой продюсерского центра Mozgi.

Теги: певица, Michelle Andrade
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