Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
Украинская певица Michelle Andrade 2 октября презентовала в YouTube клип на испано-английскую песню Tonight. По словам певицы, клип был снят за три дня, самым сложным из которых оказался последний, когда ей предстояло нырнуть в ледяную воду. "Я подхожу к ледяной воде и понимаю, что назад пути нет! И я прыгнула! Это было испытание", – написала 28 сентября в Facebook артистка. В ролике Michelle Andrade также появляется в образе танцовщицы, исполняя танцы на пилоне. Трек войдет в испано-английский альбом певицы, релиз которого запланирован на ноябрь 2020 года.
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