Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото

Украинская певица Michelle Andrade призналась, что сейчас переживает переломный период жизни.

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade, которую продюсирует рэпер Потап, на своем YouTube-канале презентовала песню Proud.

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Видео: Michelle Andrade / YouTube

Певица рассказала в Instagram, что ей тяжело было адаптироваться после переезда в Украину в подростковом возрасте.

"Я делю свою жизнь на периоды. Когда в 13 лет я переехала из Боливии в Украину, чувствовала себя чужой, потому что не знала язык, говорила с акцентом, писала с ошибками, многого не понимала, стеснялась об этом говорить и боялась заявлять о себе. И сейчас наступил период, который я называю переломным. Ощущаю себя по-другому, меняется мое творчество, окружение, жизнь. Сейчас я учусь принимать свои недостатки, открываться миру, экспериментирую в творчестве, ищу себя, свой стиль, свою музыку. И только вера в себя и поддержка моих любимых людей и команды помогает мне гордиться собой каждый день! Я знаю, что среди вас есть люди с похожими историями, и я хочу поддержать вас и быть рядом", – написала она.

Также она опубликовала свое детское фото.

"Мишель, я горжусь тем, какой ты стала!" – призналась певица.

Мишель Андраде родилась 10 ноября 1996 года в Кочабамбе (Боливия). В 2010 году она переехала в Киев. Певица получила образование в Киевском институте музыки имени Глиэра на факультете эстрадного вокала. В 2013 году она приняла участие в четвертом сезоне украинского шоу "X-Фактор".