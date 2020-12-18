Michelle Andrade презентовала дерзкий танцевальный трек. Видео
Украинская певица Michelle Andrade 18 декабря презентовала в YouTube клип на танцевальную композицию Mirror. "Прямо сейчас подойди к зеркалу и скажи: "It’s me b...tch! У меня все получится, я все смогу". Дерзкий танцевальный трек погружает в настроение моего будущего англо-испанского мини-альбома Echale", – анонсировала премьеру певица.
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