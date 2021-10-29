В Италии из-за отказа прививаться от COVID-19 от работы отстранили более 1,5 тыс. врачей – Шустер

Шустер считает, что в Италии с коронавирусом борются лучше, чем в Украине Фото: ЕРА

"В Италии сегодня 1579 врачей отстранены от работы, потому что они отказались вакцинироваться. Совсем недавно таких врачей было 2053. 474 решили вакцинироваться. Вот таким образом получается цифра 1579", – сказал он.

Шустер отметил, что 82,7% жителей Италии старше 12 лет уже получили обе дозы вакцины от коронавируса.

Сравнивая медицинские системы Италии и Украины в противостоянии с эпидемией, он заявил, что "в Украине ситуация гораздо-гораздо хуже".