"Мы возвращаемся в пещеры". Комаровский заявил, что в Украине проблемы с вакцинацией не только от коронавируса

Комаровский: Если бы вы знали, сколько у нас поддельных бумажек про полиомиелит, это еще страшнее коронавируса Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"У нас беда с полиомиелитом, у нас 200 тыс. кори в стране, у нас коклюша огромное количество недиагностируемого и так далее. У нас столбняк чуть ли не каждые две недели диагностируется. Это беда, ребята! Мы возвращаемся в пещеры!" – заявил Комаровский.

Он подчеркнул, что сейчас надо говорить и призывать к вакцинации в целом, не только от COVID-19.

"Потому что если бы вы знали, сколько у нас поддельных бумажек про полиомиелит, это еще страшнее коронавируса. Тут хоть "Дія" есть, можно проверить, а там ничего не проверишь", – отметил врач.