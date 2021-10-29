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В Закарпатской области обнаружили полиомиелит – главный санврач Украины

Медики ждут результатов исследования в лаборатории ВОЗ
Медики ждут результатов исследования в лаборатории ВОЗ
Фото: Екстрена Медична Допомога / Facebook

В Закарпатской области подтвердили случай полиомиелита, сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на брифинге, который транслировался 29 октября в Facebook Минздрава.

Он отметил, что в Закарпатской области исследования проводились в связи с выявлением полиомиелита в Ровенской области, где из-за этого вируса паралич наступил у 17-месячного ребенка.

"Было проведено эпидемическое расследование этого случая, определен круг контактных лиц, взяты на исследования пробы воды и грунта. Отдельная группа работала и в Закарпатье. Там также подтвердили наличие полиовируса", – сказал Кузин.

По его словам, образцы направлены в лабораторию Всемирной организации здравоохранения в столице Финляндии Хельсинки.

"От результатов эпидрасследования зависит, какие меры будет принимать государство. Но пока мы ждем результатов, под угрозой все невакцинированные дети страны до пяти лет", – подчеркнул Кузин.

https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/317029353102726/

В интервью изданию "ГОРДОН" главный санврач Украины рассказывал, что ребенок в Ровенской области, у которого обнаружили полиомиелит, перед тем отдыхал в Закарпатской области.

Кузин отметил, что последняя вспышка полиомиелита была в Закарпатье в 2015 году.

Контекст:

6 октября стало известно о вызванном полиомиелитом случае паралича у полуторагодовалого мальчика в Ровенской области. Родители сознательно отказывались прививать ребенка из религиозных соображений. Позже выяснилось, что в этой семье полиомиелитом инфицированы семь детей из 10.

Вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных, сообщал Центр общественного здоровья при Минздраве. В случае отказа от вакцинации государство может вводить ограничения. Так, детей могут не допускать к занятиям в детских садах или школах.

Полиомиелит является высокоинфекционным заболеванием, вызываемым вирусом, отмечает ВОЗ. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека к человеку в основном фекально-оральным путем или, реже, через какой-либо обычный носитель инфекции (например, загрязненную воду или продукты питания) и размножается в кишечнике.

Первыми симптомами являются лихорадка, усталость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). 5–10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.

Заболеть полиомиелитом может любой невакцинированный ребенок или взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет, поэтому первую прививку делают в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.

Чтобы обеспечить коллективный иммунитет, должны быть вакцинированы не менее 95% детей, сообщала "BBC News Україна" со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Теги: Закарпатье, вакцинация, исследование, полиомиелит, Хельсинки, мальчик, ребенок, брифинг, Игорь Кузин, прививки
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