В Закарпатской области обнаружили полиомиелит – главный санврач Украины

Он отметил, что в Закарпатской области исследования проводились в связи с выявлением полиомиелита в Ровенской области, где из-за этого вируса паралич наступил у 17-месячного ребенка.

"Было проведено эпидемическое расследование этого случая, определен круг контактных лиц, взяты на исследования пробы воды и грунта. Отдельная группа работала и в Закарпатье. Там также подтвердили наличие полиовируса", – сказал Кузин.

По его словам, образцы направлены в лабораторию Всемирной организации здравоохранения в столице Финляндии Хельсинки.

"От результатов эпидрасследования зависит, какие меры будет принимать государство. Но пока мы ждем результатов, под угрозой все невакцинированные дети страны до пяти лет", – подчеркнул Кузин.

В интервью изданию "ГОРДОН" главный санврач Украины рассказывал, что ребенок в Ровенской области, у которого обнаружили полиомиелит, перед тем отдыхал в Закарпатской области.

Кузин отметил, что последняя вспышка полиомиелита была в Закарпатье в 2015 году.