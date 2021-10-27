В Ровенской области из-за полиомиелита объявили чрезвычайную ситуацию

Наиболее восприимчивы к вирусу, вызывающему полиомиелит, дети до пяти лет. Единственный путь обезопасить себя и детей от последствий этой болезни – вакцинация Фото: ЕРА (архив)

"По поводу ситуации, произошедшей в Ровенской области: в Украине был зарегистрирован случай вакцинородственного полиовируса второго типа. Эти результаты были подтверждены национальной референс-лабораторией ВОЗ. Соответственно, состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС на уровне Ровенской области, где была объявлена чрезвычайная ситуация биологического характера областного уровня. По инструкциям, которыми сейчас руководствуется правительство, был запущен нулевой раунд иммунизации детей на уровне области, который необходим для того, чтобы защитить детей от полиовируса", – сказал он.

Кузин сообщил, что сейчас в Ровенской и Закарпатской областях проводится эпидрасследование, Минздрав ждет результатов лабораторных исследований на уровне этих регионов.

"В этих областях мы подчеркиваем усиление рутинной иммунизации детей в возрасте до одного года инактивированной полиовакциной, а также охват детей других возрастных групп. Также проводятся встречи с отказывающимися от вакцинации родителями для того, чтобы убедить их или предоставить достоверную информацию о том, что такое полиомиелит, как он протекает, какие риски. И также проводится обследование контактных лиц, проживавших в одной семье, чтобы сделать определенные заключения", – рассказал замминистра.

По итогам расследования будет принято решение о проведении туровой иммунизации детей, уточнил он.