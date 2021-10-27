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В Ровенской области из-за полиомиелита объявили чрезвычайную ситуацию

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Наиболее восприимчивы к вирусу, вызывающему полиомиелит, дети до пяти лет. Единственный путь обезопасить себя и детей от последствий этой болезни вакцинация
Наиболее восприимчивы к вирусу, вызывающему полиомиелит, дети до пяти лет. Единственный путь обезопасить себя и детей от последствий этой болезни – вакцинация
Фото: ЕРА (архив)

Из-за полиомиелита в Ровенской области объявили чрезвычайную ситуацию биологического характера областного уровня. Об этом главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин сообщил на пресс-конференции 26 октября, пишет "Укринформ".

"По поводу ситуации, произошедшей в Ровенской области: в Украине был зарегистрирован случай вакцинородственного полиовируса второго типа. Эти результаты были подтверждены национальной референс-лабораторией ВОЗ. Соответственно, состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС на уровне Ровенской области, где была объявлена чрезвычайная ситуация биологического характера областного уровня. По инструкциям, которыми сейчас руководствуется правительство, был запущен нулевой раунд иммунизации детей на уровне области, который необходим для того, чтобы защитить детей от полиовируса", – сказал он. 

Кузин сообщил, что сейчас в Ровенской и Закарпатской областях проводится эпидрасследование, Минздрав ждет результатов лабораторных исследований на уровне этих регионов.

"В этих областях мы подчеркиваем усиление рутинной иммунизации детей в возрасте до одного года инактивированной полиовакциной, а также охват детей других возрастных групп. Также проводятся встречи с отказывающимися от вакцинации родителями для того, чтобы убедить их или предоставить достоверную информацию о том, что такое полиомиелит, как он протекает, какие риски. И также проводится обследование контактных лиц, проживавших в одной семье, чтобы сделать определенные заключения", – рассказал замминистра. 

По итогам расследования будет принято решение о проведении туровой иммунизации детей, уточнил он. 

Контекст:

В Ровенской области выявили случай паралича у полуторагодовалого мальчика, вызванный полиомиелитом, об этом стало известно 6 октября. Родители сознательно отказывались прививать ребенка из религиозных соображений. Позже выяснилось, что в этой семье полиомиелитом инфицированы семь детей из 10.

Полиомиелит вернулся в Украину впервые за многие годы, под угрозой – дети в возрасте до пяти лет, говорил Кузин, призывая граждан вакцинировать детей. По информации главы офиса ЮНИСЕФ в Украине Мурата Шахина, за первые восемь месяцев 2021 года в Украине только 53% детей до одного года получили прививку от полиомиелита согласно Национальному календарю вакцинации

Вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных, сообщал Центр общественного здоровья при Минздраве. В случае отказа от вакцинации государство может вводить ограничения. Так, детей могут не допускать к занятиям в детских садах или школах.

Полиомиелит является высокоинфекционным заболеванием, вызываемым вирусом, отмечает ВОЗ. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека человеку в основном фекально-оральным путем или, реже, через какой-либо обычный носитель инфекции (например, загрязненную воду или продукты питания) и размножается в кишечнике.

Первыми симптомами являются лихорадка, усталость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). 5–10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.

Заболеть полиомиелитом может любой невакцинированный ребенок или взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет, поэтому первую прививку делают в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Ровенская область, ЮНИСЕФ, вакцинация, вирус, дети, чрезвычайная ситуация, Закарпатская область, полиомиелит, Минздрав, инфекция, Игорь Кузин
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