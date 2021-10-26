"Может привести к смерти". Кузин призвал украинцев вакцинировать детей от полиомиелита

"Сейчас крайне важно говорить о полиомиелите, ведь он впервые за многие годы вернулся в Украину. [...] Под угрозой – все невакцинированные дети до пяти лет. Полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь, а иногда – привести к смерти. Я призываю родителей не рисковать здоровьем своих детей", – сказал он.

Главный санврач Украины призвал украинцев проверить вакцинальный статус ребенка и, если прививок по какой-либо причине не сделали, обратиться к семейному врачу или педиатру.

"Согласно национальному календарю профилактических прививок, детей вакцинируют от полиомиелита в два, четыре, шесть, 18 месяцев, шесть лет и 14 лет. Прививки – бесплатные, и все регионы обеспечены качественными вакцинами в достаточном количестве", – объяснил Кузин.