ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Ровенской области, где произошла вспышка полиомиелита, жители убегали от медиков, чтобы не слушать о вакцинации

Сафонов: Лучше постить котиков в сети, чем переживать о рисках для собственного ребенка
Сафонов: Лучше постить котиков в сети, чем переживать о рисках для собственного ребенка
Фото: Роман Сафонов / Facebook

Главный санитарный врач Ровенской области Роман Сафонов пытался донести до жителей села Большие Омеляны, в котором произошла вспышка полиомиелита, тезис о том, что отношение к вакцинации – один из признаков уровня цивилизованности общества. Об этом медик написал 22 октября в Facebook.

По его словам, за 10 дней с момента объявления чрезвычайной ситуации в регионе было привито чуть больше половины детей, "при том, что все условия для значительно большего охвата были созданы"

"Зато за эти дни слышал достаточно фантастические причины пробуксовки вакцинальной компании, например: медики своими подворными обходами отпугнули родителей от вакцинации", – отметил санврач.

Он настоял на выделении дополнительных кадров для вакцинации детей от полиомиелита.

"Что мы имели? Закрытые перед носом ворота, побег огородами, выпуск во двор собак. Словом, извините что обижаю патриотические чувства – цивилизацию во всей красе. То, что работа медиков населением не ценится – давно не удивляет, но не нужно говорить об отсутствии диалога или разъяснительной работы, когда руководство территориальных общин организует встречу в оптимальное для жителей села время, которая игнорируется", – написал Сафонов.

Главный санврач считает, что жители региона настолько боятся сломать свою картину мира, что им лень в интернете найти информацию "об одной из самых безопасных вакцин, используемых от страшной болезни".

"Лучше постить котиков в сети, чем переживать о рисках для собственного ребенка", – добавил Сафонов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4780126752024627&id=100000820488406

Контекст:

В Ровенской области выявили случай паралича у полуторагодовалого мальчика, вызванный полиомиелитом, обнаружили в Ровенской области, об этом стало известно 6 октября. Родители сознательно отказывались прививать ребенка из религиозных соображений. Позже выяснилось, что в этой семье полиомиелитом инфицированы семь детей из 10.

Вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных, сообщал Центр общественного здоровья при Минздраве. В случае отказа от вакцинации государство может вводить ограничения. Так, детей могут не допускать к занятиям в детских садах или школах.

Полиомиелит является высокоинфекционным заболеванием, вызываемым вирусом, отмечает ВОЗ. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека человеку в основном фекально-оральным путем или, реже, через какой-либо обычный носитель инфекции (например, загрязненную воду или продукты питания) и размножается в кишечнике.

Первыми симптомами являются лихорадка, усталость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). 5–10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.

Заболеть полиомиелитом может любой невакцинированный ребенок или взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет, поэтому первую прививку делают в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.

Теги: Ровенская область, вакцинация, полиомиелит, вакцина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Потуги индюка", "Что за бред?" Волочкова села на шпагат в подвешенной в воздухе клетке. Видео
"Потуги индюка", "Что за бред?" Волочкова села на шпагат в подвешенной в воздухе клетке. Видео
"Ужас, зачем ступни такие огромные", "Тилля ждет". В сети обсуждают новые постельные фото Лободы
"Ужас, зачем ступни такие огромные", "Тилля ждет". В сети обсуждают новые постельные фото Лободы
"Могу позволить очень многое". Хименес-Браво признался, как распоряжается заработанными деньгами
"Могу позволить очень многое". Хименес-Браво признался, как распоряжается заработанными деньгами
  Леус о ссоре с экс-мужем Джеджулой: Я когда вазу разбила, он взял меня за волосы и бросил прямо в это стекло
  Леус о ссоре с экс-мужем Джеджулой: Я когда вазу разбила, он взял меня за волосы и бросил прямо в это стекло
Украинский тревел-блогер отказался вести русскоязычную передачу на госканале "Дом"
Украинский тревел-блогер отказался вести русскоязычную передачу на госканале "Дом"
Тринчер рассказала, как на пятый день отношений съехалась с мужчиной на 15 лет старше
Тринчер рассказала, как на пятый день отношений съехалась с мужчиной на 15 лет старше
Тринчер: С этого лета у меня начались панические атаки
Тринчер: С этого лета у меня начались панические атаки
Умер режиссер "Особенностей национальной охоты" Рогожкин
Умер режиссер "Особенностей национальной охоты" Рогожкин
"Танцы – боль". Гвоздева рассказала о совместном номере с Melovin на "Танцах со звездами" после скандала с его партнершей
"Танцы – боль". Гвоздева рассказала о совместном номере с Melovin на "Танцах со звездами" после скандала с его партнершей
"Галина вдохновляла всех нас своей страстью". Муж погибшей на съемках Хатчинс впервые прокомментировал случившееся
"Галина вдохновляла всех нас своей страстью". Муж погибшей на съемках Хатчинс впервые прокомментировал случившееся
  "Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
  "Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
В США основали мемориальную стипендию имени погибшей уроженки Украины Хатчинс
В США основали мемориальную стипендию имени погибшей уроженки Украины Хатчинс
  Звезда Cirque du Soleil, выступавшая перед Елизаветой II, зажгла на "Україна має талант". Видео
  Звезда Cirque du Soleil, выступавшая перед Елизаветой II, зажгла на "Україна має талант". Видео
"Не женщина, а богиня", "Горячая штучка". Похудевшая Чехова позировала в "хищном" бикини
"Не женщина, а богиня", "Горячая штучка". Похудевшая Чехова позировала в "хищном" бикини
Крестный сын принцессы Дианы сыграл свадьбу с дочерью швейцарского миллиардера
Крестный сын принцессы Дианы сыграл свадьбу с дочерью швейцарского миллиардера
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
  "Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Номерочки спалила", "Тачка огонь". Дорофеева похвасталась автомобилями в своем гараже
"Номерочки спалила", "Тачка – огонь". Дорофеева похвасталась автомобилями в своем гараже
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS