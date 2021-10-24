В Ровенской области, где произошла вспышка полиомиелита, жители убегали от медиков, чтобы не слушать о вакцинации

Сафонов: Лучше постить котиков в сети, чем переживать о рисках для собственного ребенка Фото: Роман Сафонов / Facebook

По его словам, за 10 дней с момента объявления чрезвычайной ситуации в регионе было привито чуть больше половины детей, "при том, что все условия для значительно большего охвата были созданы"

"Зато за эти дни слышал достаточно фантастические причины пробуксовки вакцинальной компании, например: медики своими подворными обходами отпугнули родителей от вакцинации", – отметил санврач.

Он настоял на выделении дополнительных кадров для вакцинации детей от полиомиелита.

"Что мы имели? Закрытые перед носом ворота, побег огородами, выпуск во двор собак. Словом, извините что обижаю патриотические чувства – цивилизацию во всей красе. То, что работа медиков населением не ценится – давно не удивляет, но не нужно говорить об отсутствии диалога или разъяснительной работы, когда руководство территориальных общин организует встречу в оптимальное для жителей села время, которая игнорируется", – написал Сафонов.

Главный санврач считает, что жители региона настолько боятся сломать свою картину мира, что им лень в интернете найти информацию "об одной из самых безопасных вакцин, используемых от страшной болезни".

"Лучше постить котиков в сети, чем переживать о рисках для собственного ребенка", – добавил Сафонов.