Минздрав Украины ужесточит контроль за вакцинацией от инфекционных болезней

Внедрение документа поможет снизить риски заболеваемости и смертности от болезней, которые можно преодолеть вакцинацией. Речь идет о 10 заболеваниях, вакцинация от которых предусмотрена Национальным календарем профилактических прививок.

"Благодаря повышению количества вакцинированных удастся предупредить вспышки опасных болезней, а значит – предотвратить дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и инфекционные больницы", – говорится в релизе.

В министерстве отметили, что дети должны зачисляться в учебные заведения после прохождения курса обязательных профилактических прививок по возрасту.

"Родители и законные представители ребенка имеют право быть рядом с ним во время вакцинации в медпунктах учреждений образования для защиты прав ребенка и предоставления разрешения на медицинское вмешательство", – уточнили в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что регионы Украины полностью обеспечены вакцинами, но несмотря на это на 1 сентября только 53% детей первого года жизни получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита, а три дозы прививки от коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС) – 52,7%.