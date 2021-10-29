"Люди после первой прививки думают, что становятся бессмертными". Комаровский назвал "страшную" проблему украинцев

Относительно устойчивыми против коронавируса люди становятся через две недели после второй прививки, отметил Комаровский Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"У нас действительно сейчас страшная проблема, что люди, которые сейчас начинают прививаться, думают, что после первой прививки они становятся бессмертными. И как только ему сделали прививку, он на следующий день снимает с себя маску, перестает мыть руки и лезет в супермаркет", – отметил Комаровский.

Он подчеркнул, что "относительно устойчивыми" против коронавируса люди становятся через две недели после второй прививки.

"Поэтому все это время – строжайшая социальная дистанция, вентиляция помещений, маска на морде с прикрытым носом и моем руки", – подчеркнул врач.