В Украине третьи сутки подряд фиксируют более 26 тыс. новых случаев COVID-19

Среди заболевших – 1643 ребенка и 379 медработников. Согласно информации на сайте Минздрава, больше всего новых случаев заражения – в Днепропетровской (2280), Одесской (1973) и Львовской (1880) областях.

За последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончался 541 пациент, с начала эпидемии – 67 393.

За все время эпидемии в стране подтвердили 2 904 872 случая COVID-19, выздоровели 2 430 944 пациента, в том числе вчера – 9449.

Госпитализировали 29 октября 5305 человек с коронавирусом. Согласно информации системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, продолжают болеть около 400 тыс. украинцев.

Уровень суточной заболеваемости сегодня на утро близкий к рекордному – больше новых случаев за день фиксировали только 28 октября – 26 870. Днем ранее, 27 октября подтвердили 26 тыс. случаев инфицирования также подтвердили 26 071 случай заражения.