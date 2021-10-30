Кузин о дефиците кислорода: Проблема возникает на уровне логистики. Иногда машины просто не успевают довезти этот кислород, хотя он есть

Кузин подчеркнул, что в течение лета министерство готовилось к новой волне COVID-19, но при "Дельта"-штамме выросло не только число больных, но и потребление кислорода на каждого пациента Фото: uacrisis.org

Кузин пояснил, что потребление кислорода в коронавирусных отделениях только за последний месяц выросло на 30%.

В условиях остановки двух крупных заводов, производящих кислород, на регламентные работы в некоторых регионах, в частности в Одессе и Чернигове, возникли экстренные ситуации из-за дефицита кислорода. Кузин утверждает, что сейчас эти проблемы уже решены – "на уровне больниц достаточное количество баллонов и есть механизмы по экстренной доставке кислорода на территорию больниц".

В случае, если в больнице снова возникает "экстренная ситуация" и пациентам не хватает кислорода, Кузин посоветовал сообщать на горячие телефонные линии Минздрава (0 800 505 201, 0 800 602 019), чтобы министерство срочно отправило туда кислород, а также разобралось, почему возникла такая ситуация.

Кузин также подчеркнул, что в течение лета министерство готовилось к новой волне COVID-19 – были добавлены почти 38 тыс. коек с подключенным кислородом, построены новые кислородные станции и резервуары.

"Проблема возникает на уровне логистики, потому что уровень потребления кислорода больными с "Дельта"-штаммом вырос в разы... Это очень сильно ложится грузом на логистику, она должна быть обеспечена очень быстро. Иногда машины просто не успевают довезти этот кислород, у них есть кислород, но машина пробила колесо, машина выехала, доезжает, а кислород заканчивается... Объема в больницах может не хватать при условиях такой нагрузки", – рассказал замминистра.