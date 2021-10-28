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Ляшко рассказал, почему в больницах Украины возник дефицит кислорода

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Ляшко: Ни один пациент, ни одна больница в стране не оставлены без кислорода
Ляшко: Ни один пациент, ни одна больница в стране не оставлены без кислорода
Фото: kmu.gov.ua

Регламентные работы на одном из двух крупных предприятий, производящих кислород, уже завершились, на втором продолжатся до 1 ноября. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Сегодня ни один пациент, ни одна больница в стране не оставлены без кислорода. Да, в определенных больницах и регионах есть повышенный спрос на кислород, но он контролируемый и вопросы решаются оперативно и командно", – заявил министр.

По его словам, необходимость кризисного реагирования на дефицит кислорода в стране возникла из-за двух факторов. Первый из них – то, что при инфицировании штаммом коронавируса "Дельта" употребление кислорода вырастает в пять-шесть раз на одного пациента.

"Есть больницы, где двухтонная емкость для жидкого кислорода в предыдущие волны COVID-19 использовалась в течение 7–10 дней, и эта больница нуждалась в подвозе кислорода раз в неделю. Сейчас этой емкости хватает на один-два дня. Потому и появляются сообщения в средствах массовой информации, что кислорода хватает на несколько дней", – заявил министр.

Вторым фактором он назвал регламентные работы на двух крупных заводах, которые суммарно производят 130 тонн кислорода. Регламентные работы на одном заводе, по словам Ляшко, уже завершились, и сегодня он начинает отпускать кислород, на втором будут продолжаться до 1 ноября.

Ляшко сообщил, что сейчас в больницах находится 47 380 пациентов с диагнозом COVID-19, из них 80% нуждаются в кислороде. За сутки больницы страны потребляют более 130 тонн жидкого кислорода и 6880 баллонов, это без учета автономных источников кислорода, которые установлены в 280 больницах.

При этом Ляшко отметил, что реальная занятость коек с кислородом пациентами, нуждающимися в кислородной терапии, составляет 50%. "Ситуация неравномерная, и у 46 из 480 "ковидных" больниц (около 10%) койки с кислородом уже заняты на 100%, а у 193 (около 40% "ковидных" больниц) койки с кислородом заняты на уровне 75%. Остальные 60% клиник остаются без критической нагрузки", – сказал он.

Минздрав постепенно увеличивает число больниц для пациентов с COVID-19, выбирая медучреждения, где можно подключить кислород, "но этот процесс не может продолжаться бесконечно", заявил министр.

Контекст:

В Украине 35 предприятий, производящих кислород, из них 23 медицинских и 12 технических, говорил Ляшко.

По словам Ляшко, по просьбе Минздрава все производители "увеличили масштабы и наполнили резервы", но ежедневное потребление кислорода на одного пациента и количество людей, которые попадают в больницу и попадают на кислородную терапию, тоже увеличились.

Ляшко сообщил 22 октября, что в Украине два завода по производству медицинского кислорода приостановили работу на 10–15 дней из-за плановых регламентных работ. Еще у одного производителя в Западной Украине возникли технические неисправности – он вскоре возобновил работу, на время его неисправности кислород для запада страны поставляли из Польши.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что проведение регламентных работ во время пика эпидемии и вызванный ими дефицит кислорода могут быть диверсией.

Теги: эпидемия, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус, Дельта
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