Радуцкий о дефиците кислорода для украинцев с COVID-19: Есть подозрение, что это диверсия

"Сегодня уже СБУ и силовые структуры начали заниматься этим вопросом, потому что есть подозрения, что это может быть также диверсия, потому что почему-то именно на прогнозируемый пик эпидемии два самых мощных кислородных завода стали на техническую профилактику", – сказал он.

По словам нардепа, "на просьбу правительства перенести техническую профилактику там ответили, что это невозможно".

"Заводы пока стоят, но уже 2 ноября выходят из профилактики... К сожалению, это частные заводы – в стране все кислородные заводы частные", – отметил Радуцкий.

Он подчеркнул, что ни в одном регионе Украины кислород не останавливался.

"В Одессе, например, в этой больнице уже разобрались. Там есть политическая составляющая, а кислород был. Я сегодня разговаривал с Одесской госадминистрацией и облсоветом. Там не все так просто – пусть правоохранительные органы и областная администрация разбираются. Концентраторы там были в больницах. Даже если кислорода в баллоне не было, там были концентраторы. Это очень непростой вопрос по Одессе", – заявил Радуцкий.

По его данным, Украине нужно в сутки 344 тонн кислорода.