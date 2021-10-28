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Радуцкий о дефиците кислорода для украинцев с COVID-19: Есть подозрение, что это диверсия

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Украине нужно в сутки 344 тонн кислорода
Украине нужно в сутки 344 тонн кислорода
Фото: ЕРА

Украинские правоохранители выясняют, не является ли диверсией дефицит кислорода в стране для инфицированных коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил 27 октября председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Сегодня уже СБУ и силовые структуры начали заниматься этим вопросом, потому что есть подозрения, что это может быть также диверсия, потому что почему-то именно на прогнозируемый пик эпидемии два самых мощных кислородных завода стали на техническую профилактику", – сказал он.

По словам нардепа, "на просьбу правительства перенести техническую профилактику там ответили, что это невозможно".

"Заводы пока стоят, но уже 2 ноября выходят из профилактики... К сожалению, это частные заводы – в стране все кислородные заводы частные", – отметил Радуцкий.

Он подчеркнул, что ни в одном регионе Украины кислород не останавливался.

"В Одессе, например, в этой больнице уже разобрались. Там есть политическая составляющая, а кислород был. Я сегодня разговаривал с Одесской госадминистрацией и облсоветом. Там не все так просто – пусть правоохранительные органы и областная администрация разбираются. Концентраторы там были в больницах. Даже если кислорода в баллоне не было, там были концентраторы. Это очень непростой вопрос по Одессе", – заявил Радуцкий.

По его данным, Украине нужно в сутки 344 тонн кислорода.

Контекст:

Всего в Украине 35 предприятий, производящих кислород, из них 23 медицинских и 12 технических, говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко. 

По его словам, по просьбе Минздрава все производители "увеличили масштабы и наполнили резервы", но ежедневное потребление кислорода на одного пациента и количество людей, которые попадают в больницу и попадают на кислородную терапию, тоже увеличились.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейЗа время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19, умерло 65,6 тыс. пациентов

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Теги: СБУ, медицина, эпидемия, дефицит, Одесская область, диверсия, украинцы, Михаил Радуцкий, Минздрав, инфекция, больницы, регионы, здравоохранение, коронавирус, нардеп
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