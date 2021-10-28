В Минздраве заявили, что больницы Одесской области обеспечены кислородом. Врачи жаловались на его нехватку

В Минздраве утверждают, что в Одессе достаточно медицинского кислорода Фото: omr.gov.ua

“Одесская область сейчас находится на "красном" уровне эпидемиологической опасности, сейчас здесь болеет 33 127 человек. Однако система учреждений, работающих с больными COVID-19, способна обеспечить потребность тех, кому назначили кислородную терапию, соответствующим лечением", – утверждает Комарида.

По его словам, за 26 октября в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в Одесской области, в общей сложности потреблено 18,9 тонн жидкого и 368 баллонов газообразного кислорода.

По данным ведомства, в течение 25–27 октября область получила 35 тонн кислорода. Кроме того, в регионе работают предприятия, которые производят дополнительно 18 тонн кислорода в сутки: ООО ПКФ "Криопром" (12 тонн кислорода в сутки) и АО "Одесский припортовый завод" (6 тонн кислорода в сутки).

В течение ближайших двух дней запланированы поставки еще не менее 57 тонн кислорода.

"Мы искренне благодарны всем компаниям, которые поставляют кислород в больницы Одесской области за то, что они оперативно включаются и реагируют на все просьбы медиков”, – добавил замминистра.

26 октября одесские врачи рассказывали, что пациентов пришлось экстренно перевозить из одной больницы в другую, потому что в медучреждении закончился кислород и новых поставок не предвиделось. "Учитывая ситуацию в Одессе с кислородом, нам пришлось принять эти меры", – поясняла заведующая отделением интенсивной терапии областного центра социально значимых болезней Екатерина Лотощенко.