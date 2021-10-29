Радуцкий заявил, что в нехватке кислорода для COVID-пациентов "нет никакой диверсии". Ее он предполагал два дня назад

"Был технический регламент на двух основных заводах [по производству кислорода], которые стали. Выяснили – я когда-то выдвигал гипотезу, что это могла быть диверсия, – нет там никакой диверсии. Там действительно если бы они не остановились на технический регламент – они бы остановились вообще, и мы бы остались без кислорода", – объяснил Радуцкий.

По его словам, в больницах врачи держат кислорода на два-три дня, "просто он тратится быстро, и врачи волнуются, слыша в масс-медиа, что остановился один завод, второй завод".

"Мы сегодня тратим 300–400 тонн кислорода в сутки, и этот показатель постоянно растет. На сегодняшний день мы уже переходим за 400", – отметил Радуцкий.

27 октября он говорил: "Есть подозрения, что это может быть также диверсия, потому что почему-то именно на прогнозируемый пик эпидемии два самых мощных кислородных завода стали на техническую профилактику". По словам Радуцкого, 2 ноября заводы "выходят из профилактики".