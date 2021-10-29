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Радуцкий заявил, что в нехватке кислорода для COVID-пациентов "нет никакой диверсии". Ее он предполагал два дня назад

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Радуцкий рассказал, сколько кислорода требуется украинцам с COVID-19
Радуцкий рассказал, сколько кислорода требуется украинцам с COVID-19
Фото: Слуга Народу / Facebook

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что его версия о диверсии в связи с нехваткой кислорода для инфицированных коронавирусом не подтвердилась. Об этом он сказал 29 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Был технический регламент на двух основных заводах [по производству кислорода], которые стали. Выяснили – я когда-то выдвигал гипотезу, что это могла быть диверсия, – нет там никакой диверсии. Там действительно если бы они не остановились на технический регламент – они бы остановились вообще, и мы бы остались без кислорода", – объяснил Радуцкий.

По его словам, в больницах врачи держат кислорода на два-три дня, "просто он тратится быстро, и врачи волнуются, слыша в масс-медиа, что остановился один завод, второй завод".

"Мы сегодня тратим 300–400 тонн кислорода в сутки, и этот показатель постоянно растет. На сегодняшний день мы уже переходим за 400", – отметил Радуцкий.

27 октября он говорил: "Есть подозрения, что это может быть также диверсия, потому что почему-то именно на прогнозируемый пик эпидемии два самых мощных кислородных завода стали на техническую профилактику". По словам Радуцкого, 2 ноября заводы "выходят из профилактики".

Контекст:

Всего в Украине 35 предприятий, производящих кислород, из них 23 медицинских и 12 технических, говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко. 

По его словам, по просьбе Минздрава все производители "увеличили масштабы и наполнили резервы", но ежедневное потребление кислорода на одного пациента и количество людей, которые попадают в больницу и попадают на кислородную терапию, тоже увеличились.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейЗа время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19, умерло 65,6 тыс. пациентов

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Теги: медицина, здоровье, эпидемия, диверсия, Михаил Радуцкий, Минздрав, инфекция, больницы, врачи, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера, коронавирус, нардеп
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