Два крупных завода по производству кислорода в Украине возобновляют свою работу – Данилов

Один завод по производству кислорода уже работает, а другой будет работать с воскресенья, отметил Данилов Фото: rnbo.gov.ua

"То, что касается этих двух остановившихся заводов, это не была профилактика. Это была необходимость. В другом случае они бы вообще не работали. По состоянию на сегодняшний день они уже работают и нет проблем. Есть искусственные проблемы в некоторых городах – там не могут рассчитать, сколько им нужно кислорода, из-за того, что количество больных постоянно растет", – сказал Данилов.

Ведущая программы Наталья Мосейчук уточнила у Данилова, заработали ли оба завода.

"Один завод уже работает, а другой будет работать с воскресенья", – ответил секретарь СНБО.