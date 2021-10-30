"Статистика не дает надежд". Радуцкий считает, что Украина недолго останется в "зеленой зоне" Евросоюза

Отвечая на вопрос, почему, если в Украине настолько тяжелая ситуация с коронавирусом, как об этом сейчас говорят врачи и чиновники, другие страны позволяют без ограничений въезжать туристам из Украины, Радуцкий отметил, что это не совсем так.

"Украина уже – "красная зона" для США и Швейцарии. Евросоюз дал отсрочку одну неделю, скорее всего, ЕС отнесет нас к "красной зоне", – сказал он.

Нардеп отметил, что Украина будет ждать следующего заседания европейских органов, регулирующих этот вопрос, "но статистика, к сожалению, не дает нам надежд, что мы останемся в "зеленой зоне".