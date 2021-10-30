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Турагентство в Ровно подделывало ПЦР-тесты, владелице грозит пять лет тюрьмы – полиция

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Следователи изъяли документацию и компьютерную технику
Следователи изъяли документацию и компьютерную технику
Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровно сотрудники киберполиции выявили продажу в туристическом агентстве поддельных результатов ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом сообщило 29 октября управление полиции в Ровенской области.

По данным следствия, 33-летняя владелица турагентства наладила производство поддельных ПЦР-тестов на коронавирус для клиентов, которым готовила документы для поездок. Она печатала их от имени одной из городских лабораторий, которая якобы проводила анализы, а стоимость справки включала в стоимость тура.

В ходе обыска в офисе турагентства правоохранители обнаружили семь готовых справок об отсутствии заболевания. В подделках была указана дата на несколько дней вперед. Кроме того, в ноутбуке подозреваемой были обнаружены еще около десяти таких справок.

Следователи изъяли всю документацию и две единицы компьютерной техники. По итогам экспертиз в полиции собираются вручить предпринимательнице подозрение в совершении преступления по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит наказание в виде пятилетнего ограничения или лишения свободы. 

Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам". В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы. 8 октября профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, но парламент его еще не принял.

В конце сентября суды начали выносить первые приговоры за подделку свидетельств о вакцинации против коронавируса. Два человека во Львовской области получили штрафы в 850 грн – они скачали в интернете бланки свидетельства и подделали подпись врача. В Днепропетровской области медика, который выдавал поддельные сертификаты, приговорили к штрафу в 34 тыс. грн и лишили права заниматься врачебной деятельностью сроком на один год. По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, по этим делам есть также решения судов, предусматривающие ограничение свободы.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

По информации министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, на 29 октября в Украине открыто около 860 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Теги: Ровно, полиция, туризм, вакцинация, киберполиция, подделка, коронавирус, тестирование, COVID-сертификат
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