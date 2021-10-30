Турагентство в Ровно подделывало ПЦР-тесты, владелице грозит пять лет тюрьмы – полиция

По данным следствия, 33-летняя владелица турагентства наладила производство поддельных ПЦР-тестов на коронавирус для клиентов, которым готовила документы для поездок. Она печатала их от имени одной из городских лабораторий, которая якобы проводила анализы, а стоимость справки включала в стоимость тура.

В ходе обыска в офисе турагентства правоохранители обнаружили семь готовых справок об отсутствии заболевания. В подделках была указана дата на несколько дней вперед. Кроме того, в ноутбуке подозреваемой были обнаружены еще около десяти таких справок.

Следователи изъяли всю документацию и две единицы компьютерной техники. По итогам экспертиз в полиции собираются вручить предпринимательнице подозрение в совершении преступления по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит наказание в виде пятилетнего ограничения или лишения свободы.