Разработчику фейкового приложения "Дія" предложили стажировку в Минцифры

"Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую "Дію". Так же быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Парню предложили искупить свою вину и постажироваться в министерстве", – написал Енин.

В то же время он подчеркнул, что перед законом все равны, поэтому разработчику все-таки придется нести ответственность за подделку по ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

В Офисе генпрокурора сообщали, что фейковую версию приложения "Дія", с помощью которой можно было создавать поддельные копии паспортов, сертификатов о вакцинации против коронавируса и водительских удостоверений, создал житель Запорожской области.

Свою разработку 21-летний подозреваемый продавал через Telegram за 100 грн, а в рекламе писал, что благодаря приложению "несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты".

В киберполиции уточнили, что в фейковом приложении пользователи могли изменить себе возраст, добавить любую фотографию или подделать сертификат о вакцинации против коронавируса.