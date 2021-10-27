Киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения "Дія"

Свою разработку 21-летний подозреваемый продавал через Telegram за 100 грн, а в рекламе писал, что благодаря приложению "несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты".
Во время обысков у мужчины изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и банковские карты.
В киберполиции уточнили, что в фейковом приложении пользователи могли изменить себе возраст, добавить любую фотографию или подделать сертификат о вакцинации от коронавируса.
Досудебное расследование продолжается, также устанавливаются лица, купившие доступ к приложению.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На 18 сентября 2021 года количество активных пользователей приложения составляло 7 млн, на портале доступно более 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".
27 августа Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины от коронавируса. По данным Минцифры на 5 октября, цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дія" сгенерировали более 1,4 млн украинцев.
Как сообщали в Министерстве цифровой трансформации Украины, на разработку и модернизацию портала и мобильного приложения "Дія" в 2020-м и 2021 году было потрачено 76,04 млн грн.
25 октября 2021 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине мошенники создали фейковую копию приложения "Дія".
В связи с этим Госспецсвязи Украины призвала граждан скачивать только официальные мобильные приложения, в частности приложение госуслуг "Дія".