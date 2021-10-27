Киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения "Дія"

Фейковую "Дію" продавали в интернете за 100 грн Фото: gp.gov.ua

Свою разработку 21-летний подозреваемый продавал через Telegram за 100 грн, а в рекламе писал, что благодаря приложению "несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты".

Во время обысков у мужчины изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и банковские карты.

В киберполиции уточнили, что в фейковом приложении пользователи могли изменить себе возраст, добавить любую фотографию или подделать сертификат о вакцинации от коронавируса.

Досудебное расследование продолжается, также устанавливаются лица, купившие доступ к приложению.