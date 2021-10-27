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Киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения "Дія"

Фейковую "Дію" продавали в интернете за 100 грн
Фейковую "Дію" продавали в интернете за 100 грн
Фото: gp.gov.ua

Фейковую версию приложения "Дія", с помощью которой можно было создавать поддельные копии паспортов, сертификатов о вакцинации от коронавируса и водительских удостоверений, разработал житель Запорожской области. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Свою разработку 21-летний подозреваемый продавал через Telegram за 100 грн, а в рекламе писал, что благодаря приложению "несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты".

Во время обысков у мужчины изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и банковские карты.

В киберполиции уточнили, что в фейковом приложении пользователи могли изменить себе возраст, добавить любую фотографию или подделать сертификат о вакцинации от коронавируса. 

Досудебное расследование продолжается, также устанавливаются лица, купившие доступ к приложению.

МУЛЬТИМЕДИА

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На 18 сентября 2021 года количество активных пользователей приложения составляло 7 млн, на портале доступно более 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".

27 августа Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины от коронавируса. По данным Минцифры на 5 октября, цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дія" сгенерировали более 1,4 млн украинцев.

Как сообщали в Министерстве цифровой трансформации Украины, на разработку и модернизацию портала и мобильного приложения "Дія" в 2020-м и 2021 году было потрачено 76,04 млн грн

25 октября 2021 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине мошенники создали фейковую копию приложения "Дія"

В связи с этим Госспецсвязи Украины призвала граждан скачивать только официальные мобильные приложения, в частности приложение госуслуг "Дія". 

Теги: программное обеспечение, фейк, киберполиция, приложение, приложение Дія
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