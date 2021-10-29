Сестрам Савченко вручили подозрение в использовании поддельных COVID-сертификатов – глава МВД

Надежда Савченко утверждала, что ни она, ни Вера не покупали поддельные сертификаты Фото: EPA

"Хочу подчеркнуть, что все, кто нарушает закон, должны быть готовы понести ответственность! Независимо [от того], вы Герой Украины, или экс-нардеп, или просто гражданин", – написал министр.

Он подчеркнул, что по всей стране работают специальные мобильные группы, проверяющие на подлинность COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Пограничники используют специальное оборудование, которое выявляет такие фейковые документы.

По информации министра, только за эту неделю по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от COVID-19 начато 59 уголовных производств. По состоянию на 22 октября, по его словам, таких производств было открыто более 800.