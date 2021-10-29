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ПОЛИТИКА

Сестрам Савченко вручили подозрение в использовании поддельных COVID-сертификатов – глава МВД

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Надежда Савченко утверждала, что ни она, ни Вера не покупали поддельные сертификаты
Надежда Савченко утверждала, что ни она, ни Вера не покупали поддельные сертификаты
Фото: EPA

Экс-нардепу Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрения в использовании поддельного COVID-сертификата при въезде в Украину. Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Хочу подчеркнуть, что все, кто нарушает закон, должны быть готовы понести ответственность! Независимо [от того], вы Герой Украины, или экс-нардеп, или просто гражданин", – написал министр.

Он подчеркнул, что по всей стране работают специальные мобильные группы, проверяющие на подлинность COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Пограничники используют специальное оборудование, которое выявляет такие фейковые документы.

По информации министра, только за эту неделю по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от COVID-19 начато 59 уголовных производств. По состоянию на 22 октября, по его словам, таких производств было открыто более 800.

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4412189862162449

Контекст:

Нацполиция Украины 22 октября сообщила, что в аэропорту Борисполь пограничники обнаружили у двух женщин, которые пытались въехать в страну, поддельные COVID-сертификаты. Одна из них являлась бывшим нардепом. Ряд СМИ сообщили, что речь о Надежде и Вере Савченко, позднее в сети появилось видео общения сестер с пограничниками в аэропорту.

Монастырский подтвердил, что экс-нардеп Савченко использовала поддельный COVID-сертификат при въезде в Украину. Он пообещал "чрезвычайно жесткую реакцию в рамках Уголовного процессуального кодекса".

Сама Савченко утверждает, что ни она, ни ее сестра не подделывали и не заказывали COVID-сертификат.

Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 году ее захватили боевики "ЛНР" и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военных. В 2015 году Савченко была удостоена звания Герой Украины.

Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место). После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. "Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", – заявила она.

В 2018 году Савченко арестовали по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года ее освободили из-под стражи.

Теги: вакцинация, Надежда Савченко, Вера Савченко, подозрение, Денис Монастырский, Нацполиция, подделка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, COVID-сертификат
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