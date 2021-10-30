"Оплатили €250 мошеннику". МВД Украины передало Савику Шустеру поддельный COVID-сертификат на его имя

По словам Енина, "дерзость мошенников не имеет границ".

"В рамках контрольных закупок мы заказали сертификаты, оплатили €250 одному из винницких мошенников, который действовал с медицинскими работниками и вносил фейковые сертификаты в электронную базу данных правительства", – рассказал первый замминистра МВД.

Поддельный COVID-сертификат Енин оставил в редакции программы, так как Шустер заболел COVID-19 и находится в Италии.

Представитель МВД сообщил, что с начала года правоохранители открыли около 900 производств из-за фейковых документов о вакцинации, половина из них – по фактам использования гражданами поддельных COVID-сертификатов, 73 – по медицинским работникам и 32 – по туристическим агентствам.

"Только за последнюю неделю зарегистрировано около 100 уголовных производств. И это только разминка", – резюмировал Енин.