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Минцифры разрабатывает механизм удаления из "Дії" поддельных COVID-сертификатов

По словам Баника, определить подделку можно будет в том случае, если человек с фейковым сертификатом попадет в больницу с коронавирусом
По словам Баника, определить подделку можно будет в том случае, если человек с фейковым сертификатом попадет в больницу с коронавирусом
Фото: depositphotos.com

В Министерстве цифровой трансформации Украины разрабатывают механизм удаления из "Дії" поддельных COVID-сертификатов. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

"К поиску недобросовестных врачей и медицинских работников привлечен Минздрав, поскольку это их непосредственно подчиненные. К сожалению, если они правильно вносят все данные о ненастоящей прививке в реестр, то они будут отображаться и в "Дія". Однако вместе с Минздравом мы сейчас прорабатываем механизм удаления COVID-сертификата после того, как есть подтверждение того, что он был не настоящий", – сказал Баник.

По его словам, определить подделку можно будет в том случае, если человек с фейковым сертификатом попадет в больницу с коронавирусом.

"Если человек не переболел, вошел в сговор с врачом, приобрел настоящий номер вакцины, не имея самой прививки, то пока он не заболеет, мы не сможем никак это обнаружить. Однако если человек попал в больницу с COVID и тест показывает, что на самом деле у него не было прививки, но есть сертификат – с этого момента может начинаться расследование. Каждая прививка подписывается электронным ключом врача. Условно пациенту внесли данные о настоящей вакцинации, однако не сделали ему укол. Он попадает в больницу, определяется, а это не сложно, по словам медиков, что прививки у него не было. Тогда сразу понятно, какой врач пошел на сговор", – пояснил Баник.

Он также добавил, что случаев удаления сертификатов пока еще не было, но "до конца года уже можно будет выявлять такие случаи и удалять данные о ненастоящей вакцинации".

Контекст:

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы. 8 октября профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, но парламент его еще не принял.

В конце сентября суды начали выносить первые приговоры за подделку свидетельств о вакцинации против коронавируса. Два человека во Львовской области получили штрафы в 850 грн – они скачали в интернете бланки свидетельства и подделали подпись врача. В Днепропетровской области медика, который выдавал поддельные сертификаты, приговорили к штрафу в 34 тыс. грн и лишили права заниматься врачебной деятельностью сроком на один год. По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, по этим делам есть также решения судов, предусматривающие ограничение свободы.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

Министр внутренних дел Денис Монастырский 22 октября заявил, что в Украине открыто около 800 уголовных производств по факту подделки COVID-сертификатов.

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, больницы, врач, вакцина, Минцифры, COVID-сертификат, Мстислав Баник
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