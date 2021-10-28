Минцифры разрабатывает механизм удаления из "Дії" поддельных COVID-сертификатов

По словам Баника, определить подделку можно будет в том случае, если человек с фейковым сертификатом попадет в больницу с коронавирусом Фото: depositphotos.com

"К поиску недобросовестных врачей и медицинских работников привлечен Минздрав, поскольку это их непосредственно подчиненные. К сожалению, если они правильно вносят все данные о ненастоящей прививке в реестр, то они будут отображаться и в "Дія". Однако вместе с Минздравом мы сейчас прорабатываем механизм удаления COVID-сертификата после того, как есть подтверждение того, что он был не настоящий", – сказал Баник.

По его словам, определить подделку можно будет в том случае, если человек с фейковым сертификатом попадет в больницу с коронавирусом.

"Если человек не переболел, вошел в сговор с врачом, приобрел настоящий номер вакцины, не имея самой прививки, то пока он не заболеет, мы не сможем никак это обнаружить. Однако если человек попал в больницу с COVID и тест показывает, что на самом деле у него не было прививки, но есть сертификат – с этого момента может начинаться расследование. Каждая прививка подписывается электронным ключом врача. Условно пациенту внесли данные о настоящей вакцинации, однако не сделали ему укол. Он попадает в больницу, определяется, а это не сложно, по словам медиков, что прививки у него не было. Тогда сразу понятно, какой врач пошел на сговор", – пояснил Баник.

Он также добавил, что случаев удаления сертификатов пока еще не было, но "до конца года уже можно будет выявлять такие случаи и удалять данные о ненастоящей вакцинации".