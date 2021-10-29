Швейцария признала украинские COVID-сертификаты

"Я рад анонсировать, что мы договорились о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 для свободных и безопасных путешествий граждан и бизнеса", – сказал Кулеба.

Министр добавил, что обмен нотами уже состоялся. Обновленную информацию об условиях въезда в Швейцарию украинцы могут посмотреть на сайте Министерства иностранных дел tripadvisor.mfa.gov.ua.

"Взаимное признание сертификатов является важным шагом. Прежде всего, это шаг доверия, который существует между нашими странами", – подчеркнул он.