Швейцария признала украинские COVID-сертификаты

"Я рад анонсировать, что мы договорились о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 для свободных и безопасных путешествий граждан и бизнеса", – сказал Кулеба.
Министр добавил, что обмен нотами уже состоялся. Обновленную информацию об условиях въезда в Швейцарию украинцы могут посмотреть на сайте Министерства иностранных дел tripadvisor.mfa.gov.ua.
"Взаимное признание сертификатов является важным шагом. Прежде всего, это шаг доверия, который существует между нашими странами", – подчеркнул он.
29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использовать иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.
1 июля в Украине начали бета-тестирование COVID-сертификатов для гаджетов на iOS, а 17 августа – на Android.
19 августа Европейский союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским.
27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса.
"Желтый" внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, "зеленый" – 365 дней.
На портале "Дія" COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением "Дія".