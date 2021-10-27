ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Желтый" COVID-сертификат теперь можно сгенерировать на портале "Дія"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Желтые" COVID-сертификаты выдаются после вакцинации одной дозой двухкомпонентной вакцины от коронавируса
"Желтые" COVID-сертификаты выдаются после вакцинации одной дозой двухкомпонентной вакцины от коронавируса
Фото: diia.gov.ua

Граждане Украины, у которых нет биометрического загранпаспорта или ID-карты, могут сгенерировать "желтый" COVID-сертификат на портале "Дія". Об этом сообщается на странице "Дії" в Telegram.

Получить сертификат с одной дозой можно с помощью электронной подписи.

"Авторизуйтесь на портале "Дія" с помощью электронной подписи; нажмите "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги"; подпишите согласие на обработку персональных данных электронной подписью; когда "Дія" найдет данные о вашей вакцинации в реестрах, вам поступит сообщение об этом на электронную почту", – говорится в сообщении.

Раньше на портале "Дія" без биометрических документов можно было сгенерировать только "зеленый" сертификат, который выдают после двух прививок и завершения курса вакцинации. 

Контекст:

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса. 

"Желтый" внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, "зеленый" – 365 дней.

На портале "Дія" COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением "Дія".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, COVID-сертификат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Подза…бало это кривляние посреди тощих сковородок". Maruv показала эротичный танец в "полуголом" костюме
"Подза…бало это кривляние посреди тощих сковородок". Maruv показала эротичный танец в "полуголом" костюме
  Жена принца Гарри в золотых часах принцессы Дианы записала для детского YouTube-канала видео
  Жена принца Гарри в золотых часах принцессы Дианы записала для детского YouTube-канала видео
"Я была уверена, что Бетменша". Слава Каминская сообщила, что заразилась коронавирусом
"Я была уверена, что Бетменша". Слава Каминская сообщила, что заразилась коронавирусом
"Вряд ли это повлияет на мою бесстыжую репутацию". Кристина Асмус снялась в монашеских одеждах
"Вряд ли это повлияет на мою бесстыжую репутацию". Кристина Асмус снялась в монашеских одеждах
Grosu рассказала, почему не будет подписывать с Полянским "дурацкий" брачный контракт
Grosu рассказала, почему не будет подписывать с Полянским "дурацкий" брачный контракт
  "Расту вместе с ней". Голкипер сборной Украины Бущан рассказал, как воспитывает дочь после развода
  "Расту вместе с ней". Голкипер сборной Украины Бущан рассказал, как воспитывает дочь после развода
"Совсем не изменилась". 30-летняя Ратаковски показала, как выглядела 17 лет назад
"Совсем не изменилась". 30-летняя Ратаковски показала, как выглядела 17 лет назад
"Ты тоже сучка". Полякова извинилась перед Билык и поцеловала ей руку. Видео
"Ты тоже сучка". Полякова извинилась перед Билык и поцеловала ей руку. Видео
61-летний Игорь Николаев показал проживающую в США 43-летнюю дочь
61-летний Игорь Николаев показал проживающую в США 43-летнюю дочь
Седокова снялась в платье без бретелек, "оседлав" молодого мужа
Седокова снялась в платье без бретелек, "оседлав" молодого мужа
"Есть мужчины, от которых рождаются одни мальчики". Подольская показала всех сыновей Преснякова на одном фото
"Есть мужчины, от которых рождаются одни мальчики". Подольская показала всех сыновей Преснякова на одном фото
Хэллоуин: история и традиции праздника
Хэллоуин: история и традиции праздника
MamaRika заявила, что спустя почти год после переезда в Одессу возвращается жить в Киев
MamaRika заявила, что спустя почти год после переезда в Одессу возвращается жить в Киев
"Приятно смотреть, когда папа на своем месте". Горбунов позировал с двухмесячным сыном на руках, сидя на красной дорожке
"Приятно смотреть, когда папа на своем месте". Горбунов позировал с двухмесячным сыном на руках, сидя на красной дорожке
"Не успела просохнуть", "Нелепо смотритесь". Волочкова показала, как прихорошилась перед встречей с Джигурдой
"Не успела просохнуть", "Нелепо смотритесь". Волочкова показала, как прихорошилась перед встречей с Джигурдой
"Надо совесть иметь". Нина Матвиенко рассказала, что ее раздражает в современном шоу-бизнесе
"Надо совесть иметь". Нина Матвиенко рассказала, что ее раздражает в современном шоу-бизнесе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
"Сисяндры огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Сисяндры – огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS