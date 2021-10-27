"Желтый" COVID-сертификат теперь можно сгенерировать на портале "Дія"

"Желтые" COVID-сертификаты выдаются после вакцинации одной дозой двухкомпонентной вакцины от коронавируса Фото: diia.gov.ua

Получить сертификат с одной дозой можно с помощью электронной подписи.

"Авторизуйтесь на портале "Дія" с помощью электронной подписи; нажмите "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги"; подпишите согласие на обработку персональных данных электронной подписью; когда "Дія" найдет данные о вашей вакцинации в реестрах, вам поступит сообщение об этом на электронную почту", – говорится в сообщении.

Раньше на портале "Дія" без биометрических документов можно было сгенерировать только "зеленый" сертификат, который выдают после двух прививок и завершения курса вакцинации.