COVID-сертификаты в "Дії" загрузили более 3,5 млн украинцев – Минцифры

В Украине с начала прививочной кампании вакцинировано 9,5 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,2 млн Фото: ЕРА

"Сейчас более 3,5 млн COVID-сертификатов уже люди загрузили через мобильное приложение и портал "Дія". Международный и внутренний считаются как один, "желтый" и бумажный также. То есть более 3,5 млн украинцев уже создали COVID-сертификаты", – сказал Баник.

По его словам, многим из тех, кто получил вакцину, сертификаты до последнего времени не были нужны.

"Думаю, здесь самое главное то, что только недавно Украина начала входить в "красные" зоны и COVID-сертификаты стали действительно ежедневно необходимыми. Те, кто загружал их для путешествий, сделали это еще летом и в начале осени. А сейчас в связи с карантинными ограничениями обычному человеку, который не планирует путешествие за границу, все равно нужен COVID-сертификат", – отметил Баник.