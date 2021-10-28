ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

COVID-сертификаты в "Дії" загрузили более 3,5 млн украинцев – Минцифры

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине с начала прививочной кампании вакцинировано 9,5 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы 7,2 млн
В Украине с начала прививочной кампании вакцинировано 9,5 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,2 млн
Фото: ЕРА

COVID-сертификаты в "Дії" загрузили более 3,5 млн украинцев. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

"Сейчас более 3,5 млн COVID-сертификатов уже люди загрузили через мобильное приложение и портал "Дія". Международный и внутренний считаются как один, "желтый" и бумажный также. То есть более 3,5 млн украинцев уже создали COVID-сертификаты", – сказал Баник.

По его словам, многим из тех, кто получил вакцину, сертификаты до последнего времени не были нужны.

"Думаю, здесь самое главное то, что только недавно Украина начала входить в "красные" зоны и COVID-сертификаты стали действительно ежедневно необходимыми. Те, кто загружал их для путешествий, сделали это еще летом и в начале осени. А сейчас в связи с карантинными ограничениями обычному человеку, который не планирует путешествие за границу, все равно нужен COVID-сертификат", – отметил Баник.

Контекст:

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса. 

"Желтый" внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, "зеленый" – 365 дней.

На портале "Дія" COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением "Дія".

27 октября стало известно, что "желтый" COVID-сертификат можно сгенерировать на портале "Дія".

В Украине с начала прививочной кампании вакцинировано 9,5 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,2 млн.

С начала эпидемии в стране подтвердили 2,85 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 66,2 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 2,4 млн человек.

Теги: Украина, карантин, приложение Дія, вакцина, Минцифры, COVID-сертификат, Мстислав Баник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ксения Мишина ответила на вопрос, какие у нее отношения с Александром Эллертом
  Ксения Мишина ответила на вопрос, какие у нее отношения с Александром Эллертом
  Поездка Осадчей с мигалками, ссора Созаевой с Репяховой, выстрел Болдуина, драка Михалка. Семь самых обсуждаемых и резонансных событий октября
  Поездка Осадчей с мигалками, ссора Созаевой с Репяховой, выстрел Болдуина, драка Михалка. Семь самых обсуждаемых и резонансных событий октября G
"Хочу, чтобы ее ни в чем не обвиняли". Логай рассказал об отношениях жены с его партнершей по "Танцам со звездами"
"Хочу, чтобы ее ни в чем не обвиняли". Логай рассказал об отношениях жены с его партнершей по "Танцам со звездами"
"Это все". Группа ABBA накануне выхода альбома объявила о завершении карьеры
"Это все". Группа ABBA накануне выхода альбома объявила о завершении карьеры
Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом, его девушка беременна близнецами
Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом, его девушка беременна близнецами
  Том Хэнкс чуть не сорвал свадьбу лесбиянок на пляже Санта-Моники
  Том Хэнкс чуть не сорвал свадьбу лесбиянок на пляже Санта-Моники
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Страшно сказать, но они не любят Украину". Нина Матвиенко рассказала, при каком из украинских президентов ей жилось лучше всего
"Страшно сказать, но они не любят Украину". Нина Матвиенко рассказала, при каком из украинских президентов ей жилось лучше всего
27-летний жених 39-летней Спирс сыграет в боевике вместе с Гибсоном
27-летний жених 39-летней Спирс сыграет в боевике вместе с Гибсоном
  Беленюк: Я много вопросов решаю чисто на авторитете
  Беленюк: Я много вопросов решаю чисто на авторитете
"Мне жаль, что не могу избавить тебя от боли и лишений". Милла Йовович показала совместное фото с матерью Галиной Логиновой
"Мне жаль, что не могу избавить тебя от боли и лишений". Милла Йовович показала совместное фото с матерью Галиной Логиновой
"Он просто нащупал и отправил в больницу". Дорофеева рассказала, как узнала об опухоли в груди
"Он просто нащупал и отправил в больницу". Дорофеева рассказала, как узнала об опухоли в груди
  "Эй, сучки, посмотрите, кто выходит замуж!" Пэрис Хилтон показала наряд, в котором пойдет под венец
  "Эй, сучки, посмотрите, кто выходит замуж!" Пэрис Хилтон показала наряд, в котором пойдет под венец
Марину Кохал, обвиняемую в убийстве украинского рэпера Энди Картрайта, выпустили из СИЗО
Марину Кохал, обвиняемую в убийстве украинского рэпера Энди Картрайта, выпустили из СИЗО
"Правда, что от Киркорова?" Стоцкая рассказала, кто на самом деле является отцом ее двоих детей
"Правда, что от Киркорова?" Стоцкая рассказала, кто на самом деле является отцом ее двоих детей
"Люблю, Ростик". 48-летний Олег Ляшко показал 51-летнюю жену-именинницу на кухне возле мойки
"Люблю, Ростик". 48-летний Олег Ляшко показал 51-летнюю жену-именинницу на кухне возле мойки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Сисяндры огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Сисяндры – огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
"Бедный Янис. Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин
"Бедный Янис. Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS