Евросоюз оставил Украину в списке стран, безопасных для путешествий

"Совет ЕС обновил перечень стран, специальных административных регионов и других территориальных образований, для которых следует снять ограничения на путешествия. В частности, в этот список добавлены Аргентина, Колумбия, Намибия и Перу", – говорится в сообщении.

Исходя из критериев и условий, определенных в рекомендациях ЕС, с 28 октября страны – члены Евросоюза должны постепенно отменять ограничения для граждан таких государств: Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Иордания, Кувейт, Намибия, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Китай (при условии взаимности).

Помимо этого, ограничения на путешествия должны постепенно отменить для Гонконга, Макао и Тайваня.