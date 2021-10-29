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Евросоюз оставил Украину в списке стран, безопасных для путешествий

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Украина осталась в "зеленом списке" ЕС
Украина осталась в "зеленом списке" ЕС
Фото: ЕРА

Европейский союз не исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран. Об этом свидетельствует информация, опубликованная 29 октября на сайте Европейского совета.

"Совет ЕС обновил перечень стран, специальных административных регионов и других территориальных образований, для которых следует снять ограничения на путешествия. В частности, в этот список добавлены Аргентина, Колумбия, Намибия и Перу", – говорится в сообщении.

Исходя из критериев и условий, определенных в рекомендациях ЕС, с 28 октября страны – члены Евросоюза должны постепенно отменять ограничения для граждан таких государств: Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Иордания, Кувейт, Намибия, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Китай (при условии взаимности).

Помимо этого, ограничения на путешествия должны постепенно отменить для Гонконга, Макао и Тайваня.

Контекст:

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Европарламент и Совет ЕС 20 мая согласовали введение цифровых COVID-сертификатов, которые будут свидетельствовать, что человек вакцинирован, имеет иммунитет, так как ранее переболел COVID-19, или недавно получил отрицательный результат теста, сообщалось на сайте ЕС.

14 июля стало известно, что в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список безопасных для путешествий.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончались более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

Теги: Украина, Европарламент, Еврокомиссия, эпидемия, туристы, Европейский союз, путешествия, Евросоюз, коронавирус, границы
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