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Евросоюз не будет финансировать колючую проволоку и стены на границах – глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

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Власти Литвы, Латвии и Польши строят заборы с колючей проволокой вдоль границы с Беларусью для защиты от потока мигрантов
Власти Литвы, Латвии и Польши строят заборы с колючей проволокой вдоль границы с Беларусью для защиты от потока мигрантов
Фото: EPA

Евросоюз не будет выделять из бюджета средства на установку заграждений на своих внешних границах, несмотря на увеличение количества мигрантов, пытающихся попасть в ЕС. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, которая 22 октября транслировалась в Twitter главы Еврокомиссии.

"Существует финансирование пограничного контроля из европейского бюджета. Оно касается не только оборудования, персонала и необходимой электронной аппаратуры, но и так называемой инфраструктуры. Однако я очень ясно дала понять, что существует давняя позиция Еврокомиссии и Европарламента, в соответствии с которой финансирования колючей проволоки и стен не будет", – сказала фон дер Ляйен.

Она также призвала продолжать давление на режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и подчеркнула, что странам ЕС необходима согласованная и эффективная общая политика в области миграции и убежища.

Власти ЛитвыЛатвии и Польши, стремясь остановить поток нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки через Беларусь, сообщали о намерении построить заборы с колючей проволокой вдоль границы.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с увеличением потока нелегальной миграции из Беларуси.

В Евросоюзе считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

Премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните 6 августа призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси "использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены". Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует "быстрого, жесткого и решительного" ответа "белорусскому режиму".

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

В ООН сообщали 6 сентября, что к тому моменту уже несколько недель большое количество мигрантов без крыши над головой в антисанитарных условиях находилось на границе Беларуси с Евросоюзом. Людям не хватает воды, продуктов питания, у них ограничен доступ к медицинской помощи.

В начале октября ПАСЕ призвала власти Латвии, Литвы и Польши предоставлять доступ к процедурам предоставления убежища всем, кто ищет международной защиты, а к задержанию мигрантов прибегать только в качестве крайней меры. В резолюции напомнили об обязательстве государств-членов соблюдать принцип невыдворения и запрет на коллективную высылку иностранцев.

В октябре в Польше тысячи людей протестовали против выдворения мигрантов. Они отмечали, что из-за чрезвычайного положения на границе неправительственные организации, правозащитники и журналисты не могут попасть в приграничный район, где мигранты умирают от переохлаждения, истощения, отсутствия медицинской помощи.

Теги: Беларусь, миграция, Еврокомиссия, граница, кризис, Урсула фон дер Ляйен, убежище, мигранты, Евросоюз, нелегалы, границы, ЕС
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