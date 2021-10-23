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"Белорусский дом в Украине" просит Кабмин продлить белорусам срок легального проживания в стране

На фоне ситуации в Беларуси ускорились темпы миграции из нее в соседние страны
На фоне ситуации в Беларуси ускорились темпы миграции из нее в соседние страны
Фото: EPA

Общественная организация "Белорусский дом в Украине" просит Кабмин продлить еще на год свое постановление, которое позволяет белорусам легально находиться в Украине до 180 дней.

Об этом шла речь 22 октября на встрече советника – уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алены Вербицкой с представителями диаспоры и иностранцами, сообщает Офис президента.

"Особое внимание уделили вопросам пребывания граждан Беларуси на территории нашего государства. Представители общественного объединения "Белорусский дом в Украине" поблагодарили украинскую сторону за поддержку белорусов, однако акцентировали внимание на необходимости продления на год срока действия постановления правительства, которое позволяет белорусским гражданам легально находиться в Украине в течение 180 суток", – говорится в сообщении.

Также на встрече поднимался вопрос о поддержке волонтеров-иностранцев, которые помогают украинским военным на Донбассе, и проблема предоставления украинского гражданства добровольцам-иностранцам – участникам боевых действий.

С августа 2020 года с заявлением о признании беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты, к Украине обратились 40 белорусских граждан, сообщали в начале октября в Госпогранслужбе Украины.

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине, по данным Государственной миграционной службы Украины, постоянно проживало 9632 гражданина Беларуси, за 2020 год их количество возросло на 378 человек. Временно в стране на 1 января проживало 4569 граждан Беларуси (+1548 человек за 2020 год).

"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством. В начале августа погиб глава организации Виталий Шишов – его нашли повешенным в киевском парке. Его смерть до сих пор не раскрыта. Правоохранители рассматривали две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида. 

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявлял, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Отношения между Украиной, западными странами и Беларусью серьезно ухудшились после протестов.

На фоне общественно-политической ситуации в Беларуси ускорились темпы миграции. "Немецкая волна" сообщала, что с августа по декабрь 2020 года из страны в Украину, Литву и Польшу уехало более 13 тыс. человек.

Теги: Беларусь, миграция, правительство, гражданство, мигранты, Офис президента Украины, Кабмин
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