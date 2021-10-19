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В МВД Беларуси предложили лишать уехавших за границу оппозиционеров гражданства

В МВД Беларуси считают, что "люди, которые сбежали из страны и работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами"
В МВД Беларуси считают, что "люди, которые сбежали из страны и работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами"
Фото: ohrana.gov.by

Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией главного управления МВД Беларуси Вячеслав Орловский предложил лишать гражданства оппозиционеров, которые уехали из страны. Об этом он сказал изданию "СБ. Беларусь сегодня".

Он напомнил, что с лета 2021 года в стране начал действовать инициированный МВД закон, согласно которому иностранцы, получившие белорусское гражданство, могут лишиться его за терроризм и экстремизм.

"Речь шла только об утрате гражданства лицами, которые это гражданство приобрели, а не стали белорусами по праву рождения. Но я считаю, что нужно посмотреть дальше. Люди, которые сбежали из нашей страны, ненавидят ее и сегодня работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами", – заявил представитель МВД.

По мнению Орловского, надо рассмотреть вопрос о лишении их гражданства.

"Если они отвернулись от страны, почему страна не может отвернуться от них? В результате они не смогут приехать в Беларусь в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, общественно-политической жизни государства", – сказал Орловский. 

Контекст:

С прошлого года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек). По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились, однако этим летом ситуация в Беларуси обострилась. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от "радикалов". Обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них центр "Весна"), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий, Минюст через суд заблокировал деятельность ряда СМИ и правозащитных организаций.

По состоянию на 19 октября в Беларуси признаны политическими заключенными 812 человек.

В октябре Лукашенко заявил, что в стране готовят "очередную попытку революции".

Теги: МВД, Беларусь, оппозиция, гражданство, иностранцы
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