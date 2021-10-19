В МВД Беларуси предложили лишать уехавших за границу оппозиционеров гражданства

В МВД Беларуси считают, что "люди, которые сбежали из страны и работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами" Фото: ohrana.gov.by

Он напомнил, что с лета 2021 года в стране начал действовать инициированный МВД закон, согласно которому иностранцы, получившие белорусское гражданство, могут лишиться его за терроризм и экстремизм.

"Речь шла только об утрате гражданства лицами, которые это гражданство приобрели, а не стали белорусами по праву рождения. Но я считаю, что нужно посмотреть дальше. Люди, которые сбежали из нашей страны, ненавидят ее и сегодня работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами", – заявил представитель МВД.

По мнению Орловского, надо рассмотреть вопрос о лишении их гражданства.

"Если они отвернулись от страны, почему страна не может отвернуться от них? В результате они не смогут приехать в Беларусь в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, общественно-политической жизни государства", – сказал Орловский.