Лукашенко заявил, что в Беларуси готовят "очередную попытку революции"

"В качестве одной из возможных дат очередной попытки революции рассматривается период проведения конституционного референдума", – сказал Лукашенко.

Он утверждает, что диверсии планируются на объектах оборонного комплекса, экономики и жизнеобеспечения Беларуси.

"Иностранные спецслужбы и их пособники изучают обстановку в трудовых коллективах, пытаются инспирировать забастовки", – заявил Лукашенко.

Контекст:

С прошлого года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек). По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

По состоянию на 17 октября в Беларуси признаны политическими заключенными 812 человек.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились, однако этим летом ситуация в Беларуси обострилась. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от "радикалов". В частности, правоохранители разыскивали лиц, которые подписаны на "деструктивные" Telegram-каналы.

ЦИК Беларуси заявлял, что референдум по поправкам в конституцию состоится в январе – феврале 2022 года.

Решение о проведении референдума было принято в ответ на требование оппозиции провести повторные выборы президента Беларуси. Лукашенко говорил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году).

В июле конституционная комиссия представила проект изменений Лукашенко, но он вернул его на доработку.