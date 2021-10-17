В Беларуси признали экстремистским Telegram-канал Тихановской

Теперь хранение материалов и подписка на этот Telegram-канал повлекут ответственность, напомнили в ведомстве. На момент публикации на канале Тихановской было 106 тыс. подписчиков.

Также суд признал экстремистским Telegram-канал "Платформа Голос". Эта платформа во время выборов президента Беларуси вела альтернативный подсчет голосов и признала победу Тихановской, хотя официальные данные говорили о победе действующего на тот момент президента Александра Лукашенко.