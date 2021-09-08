В Праге могут открыть офис белорусской оппозиции – Тихановская

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек в ходе переговоров с Тихановской заявил, что в Чехии работают над созданием офиса белорусских демократических сил. Такое поручение дал президент Чехии Милош Земан после встречи с Тихановской.

Тихановская также предложила Чехии рассмотреть возбуждение уголовных дел в рамках универсальной юрисдикции. Несколько жертв насилия и пыток, которые проходили реабилитацию в Чехии, подали соответствующий иск. Тихановская попросила ускорить процесс и рассмотреть подачу Чехией жалобы против Беларуси о нарушении международной конвенции против пыток.