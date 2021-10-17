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По требованию властей Беларуси страну покинул посол Франции

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Посол попрощался с коллегами
Посол попрощался с коллегами
Фото: by.ambafrance.org

Посол Франции в Беларуси Николя де Лакост покинул белорусскую территорию по требованию властей этой страны. Об этом 17 октября проинформировало в Twitter агентство AFP.

"Де Лакост покинул страну после того, как Минск попросил его сделать это до понедельника", – говорится в сообщении.

Представитель посольства сообщил агентству, что посол попрощался с сотрудниками дипломатического ведомства.

AFP связывает произошедшее с тем, что де Лакост "так и не вручил верительные грамоты президенту Александру Лукашенко, переизбрание которого Франция, как и другие страны Евросоюза, не признала".

Незадолго до этого, 13 октября, Николя де Лакост встречался с представителями общественной организации "Говори правду", которую несколько недель назад лишили аккредитации в Беларуси.

Де Лакост возглавлял посольство Франции в Беларуси с 2020 года.

Контекст:

Лукашенко 23 сентября 2020 года в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Инаугурация Лукашенко прошла на фоне массовых акций протеста, которые начались 9 августа. Участники демонстраций заявляли, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли вышедших на улицы недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

По информации правозащитников на 6 октября 2021 года в Беларуси насчитывается 728 политзаключенных.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.

Евросоюз и США неоднократно вводили санкции против Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов.

Теги: Беларусь, Франция, посольство, посол
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