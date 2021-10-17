По требованию властей Беларуси страну покинул посол Франции

"Де Лакост покинул страну после того, как Минск попросил его сделать это до понедельника", – говорится в сообщении.

* A LA UNE A 21H *

L'ambassadeur de France au Bélarus, Nicolas de Bouillane de Lacoste, a quitté le pays après que Minsk lui a demandé de le faire avant lundi, a indiqué un porte-parole à l'AFP dimanche #AFP 4/5 pic.twitter.com/cq6JG7ifD6 — Agence France-Presse (@afpfr) October 17, 2021

Представитель посольства сообщил агентству, что посол попрощался с сотрудниками дипломатического ведомства.

AFP связывает произошедшее с тем, что де Лакост "так и не вручил верительные грамоты президенту Александру Лукашенко, переизбрание которого Франция, как и другие страны Евросоюза, не признала".

Selon des médias bélarusses, l'ambassadeur français n'a jamais présenté ses lettres de créances au président Alexandre Loukachenko, dont la France, à l'instar d'autres pays de l'Union européenne, n'a pas reconnu la réélection en août 2020 #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) October 17, 2021

Незадолго до этого, 13 октября, Николя де Лакост встречался с представителями общественной организации "Говори правду", которую несколько недель назад лишили аккредитации в Беларуси.

Де Лакост возглавлял посольство Франции в Беларуси с 2020 года.