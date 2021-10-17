Подписка на запрещенные Telegram-каналы "пока не наказуема" – МВД Беларуси

Тelegram-каналы в Беларуси могут признаваться как экстремистским материалом, так и экстремистским формированием Фото: depositphotos.com

Представитель белорусского МВД объяснил, какие материалы, размещенные в Telegram, власти страны считают экстремистскими.

"Это различная информационная продукция, используемая для вовлечения в экстремистскую деятельность, и ее пропаганда. Экстремистские материалы – это то, что делает человек, а экстремистские формирования – кто делает", – рассказал Островский.

Привлекать к уголовной ответственности участников так называемых экстремистских формирований в МВД обещают "точечно", учитывая собранные доказательства.

Создателям, организаторам и участникам таких формирований грозит тюремное заключение до семи лет. По словам Островского, участниками экстремистских формирований могут признать в том числе подписчиков Telegram-каналов, однако не всех.

"Тelegram-канал может признаваться как экстремистским материалом, так экстремистским формированием. Если у него статус экстремистского формирования, то его подписчики могут стать фигурантами уголовных дел. Что касается подписки на каналы, которые признаются экстремистскими материалами, она пока не наказуема", – разъяснил представитель МВД.

Островский уточнил, что это не касается тех подписчиков, которые популяризируют канал (речь идет о репосте или финансовой поддержке канала). В этом случае подписчики будут привлечены к административной ответственности.

"Простым людям, которые из банального интереса или любопытства читают запрещенный канал, признанный экстремистским, опасаться нечего. Им следует отписаться от ресурса и вопросов к ним не возникнет", – заключил он.