Информация об уголовной ответственности для подписчиков белорусских Telegram-каналов оказалась фейком

Об уголовной ответственности для подписчиков каналов сообщил 13 октября Telegram-канал ГУБОП, который называют неофициальным ресурсом Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. За это якобы грозило до семи лет лишения свободы.

РБК отмечает, что сообщение ГУБОП "привело к оттоку пользователей и подписчиков популярных белорусских оппозиционных Telegram-каналов".

"В тексте постановления [...] не упоминаются Telegram-каналы и соцсети, никаких новых угроз подписчикам или участникам форумов в нем нет", – объяснили в агентстве.