Информация об уголовной ответственности для подписчиков белорусских Telegram-каналов оказалась фейком

Об уголовной ответственности для подписчиков каналов сообщил 13 октября Telegram-канал ГУБОП, который называют неофициальным ресурсом Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. За это якобы грозило до семи лет лишения свободы.
РБК отмечает, что сообщение ГУБОП "привело к оттоку пользователей и подписчиков популярных белорусских оппозиционных Telegram-каналов".
"В тексте постановления [...] не упоминаются Telegram-каналы и соцсети, никаких новых угроз подписчикам или участникам форумов в нем нет", – объяснили в агентстве.
С прошлого года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.
После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек).
По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на 1 сентября в Беларуси признаны политическими заключенными 652 человека.
В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились, однако этим летом ситуация в Беларуси обострилась. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от "радикалов". После этого обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них центр "Весна"), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий – "Наша Ніва", заблокированного еще в мае TUT.BY, TAM.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других.
13 августа суд Центрального района Минска признал экстремистскими всю информационную продукцию TUT.BY и Zerkalo.io — нового проекта, который бывшая команда TUT.BY запустила после блокировки доступа к сайту издания. Экстремистскими в Беларуси также признаны спортивный портал "Трибуна", который освещал дело легкоатлетки Кристины Тимановской, сайт и все соцсети телеканала "Белсат" и другие независимые СМИ.
Как сообщается 13 октября в Telegram-канале ГУБОП, в Беларуси "экстремистскими" объявлены более 100 Telegram–каналов, крупнейший из них – NEXTA Live, он насчитывает 989 тыс. подписчиков.