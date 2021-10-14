Против оппозиционеров Тихановской и Латушко в Беларуси открыли еще одно уголовное дело

Против Тихановской в Беларуси открыто несколько уголовных дел Фото: EPA

Уголовное дело открыто по ст. 382 Уголовного кодекса Беларуси (самовольное присвоение звания или власти должностного лица).

"Обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию с другими участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы госвласти, управления и представительства Республики Беларусь за рубежом. И, продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций", – завил он.

Белорусское издание Zerkalo.io сообщило, что против Тихановской, кроме этого, были открыты уголовные производства по шести статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им), ч. 3 ст. 361 (призывы к свержению или изменению конституционного строя Республики Беларусь или к совершению преступлений против государства), ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 (приготовление к массовым беспорядкам), ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 (приготовление к захвату зданий и сооружений), ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 289 (покушение на акт терроризма).

В отношении Латушко ранее были открыты уголовные дела по четырем статьям: ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им), ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 3 ст. 361 (призывы к свержению или изменению конституционного строя Республики Беларусь или к совершению преступлений против государства), ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 289 (покушение на акт терроризма).