Против оппозиционеров Тихановской и Латушко в Беларуси открыли еще одно уголовное дело

Уголовное дело открыто по ст. 382 Уголовного кодекса Беларуси (самовольное присвоение звания или власти должностного лица).
"Обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию с другими участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы госвласти, управления и представительства Республики Беларусь за рубежом. И, продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций", – завил он.
Белорусское издание Zerkalo.io сообщило, что против Тихановской, кроме этого, были открыты уголовные производства по шести статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им), ч. 3 ст. 361 (призывы к свержению или изменению конституционного строя Республики Беларусь или к совершению преступлений против государства), ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 (приготовление к массовым беспорядкам), ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 (приготовление к захвату зданий и сооружений), ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 289 (покушение на акт терроризма).
В отношении Латушко ранее были открыты уголовные дела по четырем статьям: ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им), ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 3 ст. 361 (призывы к свержению или изменению конституционного строя Республики Беларусь или к совершению преступлений против государства), ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 289 (покушение на акт терроризма).
В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.
Тихановская покинула Беларусь сразу после президентских выборов. Она утверждала, что покинуть страну ее заставили угрозами силовики. Оппозиционерка сказала, что ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой" и она выбрала детей, выехав в Литву.
Тихановская говорила, что вернется в Беларусь, когда будет чувствовать себя там в безопасности. Баллотироваться в президенты еще раз она не намерена, но с тех пор, как покинула страну, регулярно совершает визиты в европейские страны, встречается с мировыми лидерами, среди них – президент США Джо Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель.
Латушко – бывший министр культуры Беларуси и экс-посол Беларуси в Польше. Как сообщает "Настоящее время", после выборов он уехал в Польшу, где создал организацию "Народное антикризисное управление".